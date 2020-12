Novena de aguinaldos Día 4: oraciones y cantos para este 19 de diciembre 2020

Hoy 19 de diciembre, en el cuarto día de novena te presentamos las oraciones y canticos de la novena de aguinaldos extraídos de la Arquidiócesis de Bogotá.

Oración para todos los días

Bondadoso Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste en tu Hijo la mejor prenda de tu amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciera en un pesebre para nuestra salud y remedio. Nosotros, en nombre de todos los mortales, te damos infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él te ofrecemos la pobreza, humildad y demás virtudes de tu Hijo humanado, suplicándote por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongas nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén.

Te puede interesar leer: La OMS pide a la población usar tapabocas en reuniones familiares

(Se reza tres veces el Gloria al Padre)

Cuarto día de Novena

Convertirnos de Corazón

Leamos la Palabra de Dios

El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena noticia. Mira, por no haber creído mis palabras, que se cumplirán a su tiempo, vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas (Lc 1,19 – 20)

La historia de salvación nos da razón de la presencia de un arcángel, de un mensajero divino que vino a anunciar y a revelar el plan de Dios; pero también de la dificultad experimentada por Zacarías, un hombre que llegó a pensar que esto era un malentendido, un plan que no podía ser, pues las leyes y las fuerzas de la naturaleza parecían opuestas.

El mensajero entró de repente, sin previo aviso, para entregar un mensaje que el sacerdote Zacarías no pensó nunca recibir y por tanto le costó creer oponiendo la duda a la fe, duda que lo atemorizó y lo dejó mudo. Es lo que nos puede pasar también a nosotros pues en ocasiones nos cuesta entender y creer en otra vida posible, en otra ciudad o nación posible, más misericordiosa, justa, fraterna y que cuida de la creación. Una vida, ciudad o nación que sean signo de salvación para otros pueblos y ciudades. Hay a quienes les cuesta creer en una Iglesia fecunda, fruto de paz, de justicia y de amor en la sociedad.

Sin embargo, para los que creen en la Palabra de Dios y, por lo tanto, para los que la obedecen y la sirven, muchos frutos vendrán, tanto entre ellos el cambio del entorno familiar y social.

Dios quiere que, en medio de las dificultades que hemos vivido durante este año, no perdamos la esperanza. Todavía más, Él quiere avivar en nosotros la esperanza en la Navidad para la que nos estamos preparando. El Nacimiento de Jesús nos recuerda que Dios ha querido introducirse en la historia de la humanidad para llevarla hacia su cumplimiento en el advenimiento definitivo del Reino de la vida, de la justicia y del amor.

El Señor quiere dinamizar el ritmo de nuestra vida personal y de la Iglesia con la fuerza y la luz de su Palabra. Dejemos que la Palabra del Señor avive nuestro caminar en este tiempo.

Te puede interesar leer: Novena de aguinaldos Día 3: oraciones y cantos para este 18 de diciembre 2020

Demos un paso en dirección hacia la Palabra

“Convirtámonos de corazón, creamos en la Palabra de Dios y veremos su salvación”.

Gozos

Aspiraciones para la llegada del Niño Dios

Dulce Jesús mío, mi Niño adorado, ¡Ven a nuestras almas! ¡Ven, no tardes tanto!

(1) ¡Oh Sapiencia suma del Dios soberano, que a infantil alcance te rebajas sacro! ¡Oh Divino Niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios!

(2) ¡Oh Adonaí potente que a Moisés hablando, de Israel al pueblo diste los mandatos! ¡Ah! ven prontamente para rescatarnos, y que un Niño débil muestre fuerte brazo!

(3) ¡Oh raíz sagrada de Jesé, que en lo alto presentas al orbe tu fragante nardo! ¡Dulcísimo Niño que has sido llamado lirio de los valles, bella flor del campo!

(4) ¡Llave de David que abre al desterrado las cerradas puertas de regio palacio! ¡Sácanos, Oh Niño, con tu blanca mano, de la cárcel triste que labró el pecado!

(5) ¡Oh lumbre de Oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas tu esplendor veamos! ¡Niño tan precioso, dicha del cristiano, luzca la sonrisa de tus dulces labios!

(6) ¡Espejo sin mancha, Santo de los santos, sin igual imagen del Dios Soberano! ¡Borra nuestras culpas, salva al desterrado y, en forma de Niño, da al mísero amparo!

(7) ¡Rey de las naciones, Emmanuel6 preclaro, de Israel anhelo, Pastor del rebaño! ¡Niño que apacientas con suave cayado ya la oveja arisca, ya el cordero manso!

(8) ¡Ábranse los cielos y llueva de lo alto bienhechor rocío, como riego santo! ¡Ven hermoso Niño, ven Dios humanado! ¡Luce hermosa estrella, brota, flor del campo!

(9) ¡Ven, que ya María previene sus brazos, do su Niño vean, en tiempo cercano! ¡Ven, que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de tu amor sagrario!

(10) ¡Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado! ¡Vida de mi vida, mi Dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano!

(11) ¡Véante mis ojos de Tí enamorados! ¡Bese ya tus plantas! ¡Bese ya tus manos! ¡Prosternado8 en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases te dice mi llanto!

¡Ven, Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven a nuestras almas, ven no tardes tanto!

Oración a la Santísima Virgen María

Soberana María, que por tus grandes virtudes y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios te escogiera por madre suya, te suplicamos que tú misma prepares y dispongas mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieran esta novena, para el nacimiento espiritual de tu adorado Hijo. ¡Oh dulcísima Madre! Comunícanos algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardaste, para que nos hagas menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén.

(Se reza tres veces el Avemaría)

Oración a San José

¡Oh santísimo José, esposo de María y padre adoptivo de Jesús! Infinitas gracias damos a Dios porque te escogió para tan altos ministerios y te adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos, por el amor que tuviste al Divino Niño, nos abrases en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina Esencia le veamos y le gocemos en el cielo. Amén.

(Se reza tres veces el Padrenuestro)

Oración al Niño Jesús

Acuérdate, ¡oh dulcísimo Niño Jesús!, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos tus devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: “Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado”. Llenos de confianza en Tí, oh Jesús, que eres la misma verdad, venimos a presentarte toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa, para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de tu encarnación y de tu infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a Ti, ¡oh Niño omnipotente!, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza y de que en virtud de tu divina promesa, acogerás y responderás favorablemente nuestra súplica. Amén.