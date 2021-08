Nuevo rico, nuevo pobre: confesiones imperdibles de Andrés Toro sobre la novela

En entrevista con la Revista Cromos, el actor Andrés Toro nos relata cómo fue el casting para el papel de Mateo López Ferreira, lo más complicado de interpretar al personaje en ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y los proyectos donde lo podremos ver.

Te puede interesar: Así se ve Kristen Stewart como Lady Di en el primer adelanto de ‘Spencer’

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

¿Cómo fue el casting para este personaje?

Andrés Toro (AT): “Ese casting fue muy raro porque yo hice audición para el papel de Andrés Ferreira, o sea, el personaje que hizo Martín Karpan. Yo me acuerdo que para ese casting hasta alquilé vestido fino y toda la cosa. Hice la audición y no pasó nada.

Al poco tiempo me llamaron y me dijeron “el director quiere hablar con usted”. Entonces fui, el director era Andrés Marroquín, y hablé con él. Me dijo “hermano, está este personaje, es el antagonista, es Andrés López Ferreira, ¿lo quiere hacer?” Yo le dije “sí, claro sí señor”. Él me dijo “entonces vaya y firme” y fui y lo hice”.

¿Qué fue lo más difícil de interpretar a Mateo López Ferreira?

AT: “Yo creo que me costó mucho. De hecho, yo ya lo he dicho, a mí me cuesta verme haciendo de Mateo. No me gustó, no porque el personaje sea malo, sino porque yo no siento que lo hice tan bien.

A mí el mismo director me dijo que yo no podía cambiar ni una sola palabra de los textos. Soy el único personaje que no cambia nada. De resto, la forma en que hablan, molestan, todos tenían manera de improvisar, pero yo no. Por eso también Mateo es tan cuadriculado. Esos márgenes tan estrictos me costaron, el no poderme salir un poco. De pronto fue un ben ejercicio, pero yo creería que eso”.

¿Qué lecciones te dejó el personaje?

AT: “Yo no sé. Este particularmente yo no sé. Que a las mujeres les gustan los tipos malos, muchas me pedían que les hablara como lo hacía Mateo. A la gente le gustaba ese personaje y no entiendo por qué”.

Lee también: Tom Cruise revela su maniobra más peligrosa en “Misión Imposible 7”

¿Cuál crees que fue el factor de éxito de la novela?

AT: “Yo creo que es una comedia que a veces se permiten estos matices de farsa, también. Creo que nos refleja como cultura, la gente se ve reflejada en Bryan. También les gusta ver cómo el rico se tiene que rebajar y doblar un poco el orgullo y pasar lo que muchos pobres han pasado en el país”.

¿Cuál es una anécdota que recuerdes del rodaje?

AT: “Yo no sé. Yo ya no me acuerdo, de verdad. Hay una actuando con John Mario Rivera; él me escribió, en la escena no estaba, y sacó un papelito y me decía ‘tú eres mi Ricky Martín’.

También la fiesta más grande en la que haya estado de la televisión, hecha por lo actores al final de la producción, para que todos se integraran. Esta fue una iniciativa de Martín y al final se rifaron bicicletas, hornos microondas, minicomponentes, todo el mundo la pasó muy bien”.

¿Proyectos en los que te veremos?

AT: “Ahora, está terminando ‘Café, con aroma de mujer’. En las mañanas están ‘Corazones blindados’, en la noche ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ y viene algo por Teleantioquia. Se llama ‘El rey del café’, se estrena este sábado 28 de agosto, es un proyecto para el MinTic”.

Aquí puedes ver la entrevista completa con Andrés Toro.