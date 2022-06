Núria Tomás y el karma: ¿Quién es la actriz que Piqué dejó para estar con Shakira?

Gerard Piqué y Nuria Tomas estuvieron juntos hasta el 2010 Foto: Getty Images

Solo Núria Tomás sabe lo que es una ruptura que desata una ola de chismes en el mundo del entretenimiento. En 2010, luego del campeonato del mundo conquistado por España en Suráfrica 2010, ella y Gerard Piqué (entonces titular de la selección ibérica) se fueron de vacaciones.

Lo que parecía un tiempo maravilloso y merecido para la actriz y el deportista se convirtió en el adiós a una relación que supuestamente se rompió por Shakira. Fue cuestión de meses para que el rumor encarnara en el amor entre la colombiana y el central español que defiende los colores del Barcelona FC.

Como era de esperarse, Núria quedó devastada y expuesta a la prensa. Unos le dieron tratamiento de víctima de la talentosa Shakira, como si se tratara de una cacería de brujas que suele surgir cuando hablamos de culpables e inocentes en las separaciones.

A raíz de la reciente crisis de Shakira y Piqué, que sucede doce años después de que se conocieran para grabar el video de la canción Waka Waka, la figura de Núria ha vuelto a aparecer con fuerza. Es natural que algunos periodistas especulen con el alivio que está sintiendo la artista europea.

Actualmente, Tomás está casada, es madre de dos hijos y protagoniza una serie que se puede ver en su web. El escándalo que envuelve a su expareja y a la barranquillera la obligó a hablar del tema en medio de tantas especulaciones.

Las palabras de Núria

“Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono mientras me ingresaban en el hospital. Un horror. Pero también he recibido mensajes bonitos. Quería agradecer a los medios que os habéis limitado a transmitir que había lanzado una serie justo en ese momento sin juzgar. Se agradece el respeto”, sostuvo la emprendedora a sus seguidores en Instagram. “Si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, pues no vais a encontrar eso. Os vais a decepcionar”.

Sobre su segundo hijo

“Quería hacer este vídeo después de unos días y he podido disfrutar de la nube del parto del nacimiento de mi segundo hijo. Necesito expresarme por lo que ha pasado en las dos últimas semanas. Necesito deciros lo que pienso porque está muy bien lo de callar y lo sé hacer muy bien. Pero esta vez no lo he llevado igual de bien”, manifestó la actriz.

En 2018 se reencontró con el amor

Tomás está con el padre de sus dos hijos. En 2020 se casó con Agus Puig en Cataluña. En la docuserie la española afirma lo siguiente: “Tuve como dos puntos de inflexión en mi vida, en mi adolescencia. A los 21 años me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Yo siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí y ahí empecé a ser otra”.

¿En la producción se refiere a Gerard Piqué? Para los amantes de los chismes, la respuesta es no en mayúsculas. Sin embargo, si quieres descubrir más de la ex pareja de la estrella del Barcelona, la puedes ver en esta página.