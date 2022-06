Paola Valencia: habla sobre ‘Salvación’, su personaje en Las Villamizar Foto: Cortesía

Para la actriz Paola Valencia habla de su participación en la serie ‘Las Villamizar’ pues llega para complementar este grupo de mujeres fuertes quienes lucharán unidas para conseguir la justicia y libertad.

La actriz nacida en los llanos orientales nos cuenta detalles de su participación en esta serie del Canal Caracol.

¿Qué fue lo más complicado de hacer este papel?

En cuanto a temas físicos y de exteriores debo decir que le tengo mucho respeto a los caballos, y aprender a montar caballo de la forma que lo hace Salvación fue complicado, porque ella es una mujer guerrera, peleador, luchadora de una manera salvaje y natural, pero por fortuna tuvimos apoyo de personas que se dedican a todo este tema de cabellos nos educó para perder el miedo al tema.

Mi miedo al caballo es porque he visto mucha gente que ha muerto a raíz de accidente con caballos, eso me ha marcado y prefiero evitar. Yo prefiero evitar, pero los caballos son animales nobles, lindos que al trasmitir esa energía nos convertimos en un solo animal. Aunque ya se me ha pasado el miedo e incluso me gustaría volver a hacer cabalgata.

Lograr controlar mi personalidad para convertirme en Salvación yo soy muy extrovertida, hago mucha bulla y hablo duro. En cambio, Salvación es una mujer reflexiva, que calcula, que medita la cosas y es decisiva. De eso se trata el arte de la actuación a retarnos a salir d esa zona de confort.

En esta producción vemos que resaltan el papel de la mujer en el proceso de Independencia

Es un tema que rescatamos mucho en esta producción y se lo agradecemos a Mateo Stivelberg y Juan Carlos Villamizar quienes escribieron esta serie para Caracol Televisión.

Les agradecimos porque, aunque en esa época la mujer era relevada a tareas del hogar, nadie cuenta que también que muchas mujeres se dieron a la tarea de entrar en misiones y luchar por esos derechos, si somos capaces de soportar un parto porque soy mamá, somos capaces de hacer muchas cosas y no solo se trata de fuerza también de pensar con mucha inteligencia y lo que no nos falla, la intuición.

¿A parte de la actuación a qué te dedicas?

Paola además de ser actriz trabaja para una fundación que se dedica a realizar proyectos socioambientales en Arauca, educamos a niños en conservación animal, ayudamos a las personas de comunidades ambientales con enfoque verde y les buscamos aliados estratégicos para que compren sus productos.

“Estoy entre ser mamá, la actuación y mi fundación”, comentó la actriz Paola Valencia.