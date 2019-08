'Papel moneda', la exposición de billetes intervenidos por artistas urbanos

Diana Romero / @___dianaromero___

Las alteraciones a los billetes se han usado a lo largo de la historia como una forma de expresión y protesta al sistema económico de cada país. Desde el arte, la política hasta la publicidad ha encontrado en el papel moneda la manera más efectiva de impactar con mensajes claros, concretos y contundentes a la mayor cantidad de personas.

En "Papel Moneda", artistas como Beek, Darares, Fco, Merkaveli, Brian Buttler, Tysa, Rex, Befa, y Ofier intervienen billetes de su país de proveniencia en un acto de expresión contestataría frente a temas sociales, políticos y culturales. Con la muesta se resignifica el valor de los diferentes los billetes a través de la intervención de cada artista.

Hablamos con Chirrete Golden, reconocido artista urbano y miembro de la crew APC, quien escogió intervenir un billete de mil pesos, para lanzar una sátira al presidente Iván Duque. Para él la obra no solo debe quedar en una intención del artista, sino que debe trascender sus propios limites y tener un mensaje para quien la observa. Y afirma: En ese sentido mi trabajo ha estado en una constante exploración de contenido, en el que enlazo las diferentes historias que nos determinan como sociedad. La memoria, tanto individual como colectiva, seria la intención recurrente en mi trabajo”.

Chirrete nos contó aspectos sobre su trabajo y sobre la exposición que estará en la galería de arte urbano Street Lynx hasta el 7 de septiembre.

¿Cómo defines tu línea de trabajo?

No tengo una línea estilística totalmente definida. Me gusta mucho hacer murales que impliquen un reto, ya sea por el formato o por el uso de las técnicas. Siempre me ha interesado la pintura realista y con el muralismo lo he explotado bastante. También me llama mucho la atención el tipo de gráfica plana, como vectorial o de dibujos animados. La mayoría de las veces, la idea me lleva a determinar con que técnica o con que estilo desarrollar la obra.

¿De dónde surge la idea de añadir valor artístico a los billetes?

La intervención del papel moneda ha estado precedida por actos de protesta. Estos se pueden interpretar si se quiere, como atentados a las dinámicas que mueven el mundo a través del dinero. Es el caso en Santander con el Movimiento Comuneros de 81 en 1979 quienes para protestar contra los fallos en la prestación de servicios públicos, selló billetes con el eslogan: "No pague agua a Emposan. Comuneros 81".

Otro episodio que podriamos mencionar es el de España en 2003. Una campaña anónima instaba a alterar los euros, para denunciar la gestión del gobierno español frente a el naufragio del petrolero Prestige. Aprovechando el impreso mapa de Europa, se pedía que se pintase con tinta negra la costa española y se escribiera Nunca máis (Nunca más) . El gobierno hizo rápidamente una campaña de información: todo billete con dicho texto y dibujo perdería toda su validez legal.



También podemos contar con la famosa replica de un billete de Inglaterra con la imagen de Lady Diana, que circulo en todo Londres gracias a Banksy y por supuesto las frases y dibujos que aparecían en los billetes.

No solo los billetes son un objeto devaluado, en el arte y en la escena del grafiti específicamente encontramos este fenómeno. ¿A qué crees que se debe?

El graffiti en su definición más pura es una acción que se ejecuta en el espacio público y siempre sin pedir permiso. Digamos que esta acepción ha ido cambiando con los años y ha ido añadiendo nuevas formas y reglas a su práctica. El graffiti reune diversos componentes estilísticos y formales, pero en todos los casos se desarrolla en un contexto callejero, ahí es donde justamente se derivan ciertas confusiones. Todas estas manifestaciones hacen parte de lo que se conoce con el nombre de posgraffiti, que es simplemente un momento en cual el grafito cambio su modus operandi.

En esta nueva experiencia entran la ilustración, la pintura de caballete, la pintura mural, los carteles hechos a mano o impresos, los stickers y un sin fin de experimentos formales que usan la calle para existir. Las galerías y los museos no han sido sido la excepción, al igual que el mercado, la publicidad y la política, pues el arte callejero y el grafiti tienen un potencial gráfico y comunicativo muy poderoso. Por lo general me interesan las exposiciones de grafito cuando hablan desde lo documental y no le quitan el aura vandálica e ilegal que el grafito tiene intrínsecamente.

¿Cuál es la invitación para la gente que va a ver la exposición?

Toménse el tiempo de ir a ver una nueva propuesta, que involucra en gran medida el trabajo de mucha gente que pinta en la calle y vean cómo todos ellos trabajan sobre la idea de intervenir el dinero y al hacerlo contribuyen, en la mayoría de los casos, a una critica contundente sobre el papel moneda. El acto de intervenir billetes se convierte en un hecho transgresor tal como el graffiti, de donde estos artistas tienen gran influencia y es el eje principal de la galería.