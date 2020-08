La socialité que por estos días ha revelado asuntos muy íntimos acaba de decir que congeló sus óvulos ya que definitivamente quiere ser madre, pero no quiere tener la presión de casarse prontamente.

A pesar de que Paris Hilton mantiene una relación desde hace meses con el empresario Carter Reum y está convencida de que será el definitivo no quiere entrar en carreras contra el tiempo, y por eso ha decidido congelar sus óvulos, para escoger el momento perfecto para un embarazo.

“He encontrado al hombre perfecto para mí, por fin, alguien con quien quiero pasar el resto de mi vida y formar una familia”, afirmó recientemente.

La también DJ tomó la decisión de congelar sus óvulos siguiendo el consejo de su exasistente personal y amiga, Kim Kardashian, quien debido a que tuvo problemas de salud tras el nacimiento de su segundo hijo y atendiendo las recomendaciones médicas, acudió a la técnica de alquiler de vientre para su tercer y cuarto hijo.

“Mantuve una conversación maravillosa con Kim al respecto”, reveló en una conversación con el dominical The Sunday Times. “Ella me presentó incluso a su médico y me sentí tan inspirada ante su caso que decidí hacer lo mismo”.

Paris ha invitado a otras mujeres a recurrir a este método si al igual que ella desean ser mamás, pero no se sienten preparadas del todo o aún están en búsqueda de una pareja estable, con quien desean tener familia. “Creo que todas deberíamos hacerlo porque te permite recuperar el control y no pensar: ‘Dios mío, tengo que casarme’”.

Aunque el congelamiento de óvulos es un procedimiento bastante común entre las celebridades, muchos se preguntan si la decisión de no tener hijos hasta ahora tiene que ver con sus traumas de infancia, que según dijo, serán revelados en el documental This is Paris, que se estrena el próximo 14 de septiembre. “Estoy emocionada, pero también estoy muy nerviosa porque son cosas de las que no he hablado nunca antes, experiencias demasiado personales y traumáticas. Ha sido muy difícil”, aseguró.

