Pedro Almodóvar reivindica la importancia de ir al cine en estos momentos

La Academia de Cine ha rendido homenaje a Julieta Serrano dentro del programa “Maestras”. La actriz, junto al aclamado director Pedro Almodóvar mantuvo una charla que muchos de sus seguidores pudieron disfrutar de forma online respetando así las medidas de distanciamiento social.

Tras el acto, el cineasta quiso reivindicar y defender la importancia del cine, pidiendo a la gente no deje de ver películas en estos momentos de incertidumbre a causa de la pandemia.

El director de cine, Pedro Almodóvar cree que es importante juntarse “aunque sea a mitad de ocupación de la sala” porque “si nos quedamos en casa permanentemente eso es muy peligroso”. Por ello, Almodóvar invita a “salir” con “precaución”.

Y, más sincero y rotundo que nunca, el ganador del Óscar lanza un mensaje a la población: “Me da una tristeza que la gente no vaya al cine, uno de los efectos de la pandemia, no el peor, la muerte es el peor de los efectos, pero es que la gente se ha acostumbrado a ver la ficción en su casa y no está saliendo a los cines a pesar de que está demostrado que no ha habido contagios. Van a desaparecer si no van, yo rogaría que por favor, que acudan, que todavía hay historias que nadie les ha contado y que están ahí en los cines. En el cine se ve de otro modo que no se ve en tu casa. Para disfrutar y para que el cine te subyugue y te arrebate, tiene que ser en una sala a oscuras, en una pantalla más grande y en compañía de desconocidos. Es esencial”.

Por ello, lo único que pide a 2021 es “que desaparezca el 2020, y con la vacuna podamos empezar a regularizar un poco la vida de todos”.

