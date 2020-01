Suspenden a una periodista por recordar la denuncia por violación contra Kobe Bryant

Redacción Cromos

El domingo en la noche, cuando todos lloraban la partida de la estrella de la NBA, la reportera tuiteó una historia del Daily Beast de 2016, que se aproximaba a la acusación de agresión sexual en contra del jugador. La nota, titulada "Kobe Bryant’s Disturbing Rape Case: The DNA Evidence, the Accuser’s Story, and the Half-Confession" (El perturbador caso de violación de Kobe Bryant: la evidencia del ADN, la historia del acusador y confesión a medias), recordaba un inquietante episodio en la vida del jugador cuando, en el 2013, fue denunciado de abuso sexual por una joven de 19 años.

Como respuesta a su publicación, Felicia recibió cientos de amenazas de violación y de muerte en cuestión de minutos por internautas de todo el mundo. Su dirección circuló en Internet esa noche y, temiendo por su seguridad, la reportera tuvo que hospedarse en un hotel.

Ese mismo día eliminó el tweet original a petición de su editor. Además, recibió un correo electrónico del editor ejecutivo Marty Baron, en donde le reprochaba su actuar: "Fue una falla verdadera de criterio tuitear esto. Por favor, detente. Estás dañando la institución".

Las directivas de The Washington Post, argumentando que los tuits de la periodista "mostraban falta de criterio que demeritaba el trabajo de sus colegas", la suspendieron este lunes con una licencia remunera a término indefinido para investigar si violó o no las políticas del medio en torno a las redes sociales.

Sonmez comunicó que ha estado reunida con el Sindicato Washington Post Newspaper Guild y espera reunirse pronto con las directivas, quienes defendieron a la reportera con una carta dirigida a los editores del medio. La misiva expresa su "alarma y consternación" por la decisión de suspender a Sonmez por una publicación en sus redes sociales.

El Sindicato le ha exigido al medio que le brinde protección. Aunque reconocen que el momento era muy complicado, es uno de los pilares del oficio. "Creemos que es nuestra responsabilidad como organización de noticias decirle al público toda la verdad tal como la conocemos: sobre figuras e instituciones tanto populares como impopulares, en momentos oportunos e inoportunos", afirmaron los miembros del Sindicato.

¿Qué sucedió?

En 2003, cuando la leyenda del básquetbol tenía 24 años, fue acusado de abusar sexualmente de una joven de 19 años durante su estadía en un hotel de Colorado. El caso criminal fue desestimado después de que la joven se negara a testificar en la corte, debido a circunstancias que ponían en riesgo en su vida.

Bryant insistió en que las relaciones sexuales fueron de mutuo acuerdo. "Creí que los dos estábamos de acuerdo. Ahora entiendo que ella no quería que pasara, que no lo ve como yo. Tras meses de escuchar a su abogado y su testimonio, entiendo cómo le ha afectado", confesó pasado el caso. Los fiscales retiraron finalmente el cargo de agresión sexual, a petición de la acusadora. La mujer presentó después una demanda civil contra Bryant, en la que se llegó a un arreglo extrajudicial por USD 2,5 millones.

