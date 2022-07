María Elvira Arango, una reportera que apuesta por un periodismo profundo

A nivel periodístico vivimos la guerra del centavo por el clic en internet y, en ocasiones, se ha relegado a varios géneros, por ejemplo, la entrevista. ¿Por qué es importante volver al periodismo que escapa del consumo fácil?

Hay espacios por fuera de las redes sociales para un periodismo profundo. Las tres grandes historias de Los Informantes en cada domingo tienen un trabajo gigante detrás. Este libro es un validador de eso, de lo importante que es para la sociedad y para el oficio el trabajo de un reportero.

Después de tanta reportería, ¿Qué es para María Elvira un personaje sorprendente?

Son maravillosas las historias que lo sacuden a uno como lector, en mi caso que me impresionan por el coraje, por el miedo o el dolor, que me conmueven muchísimo más que las historias de los grandes personajes, que por supuesto son emocionantes. Me encantan las historias de la gente anónima, que tienen una vitalidad y que al final a uno le dan una esperanza de que no todo está perdido.

¿Cómo haces para cultivar tu vena periodística?

Los periodistas debemos cuidar a diario nuestra credibilidad, me da miedo hacer algo que quede mal, cada vez quiero hacerlo mejor, escucho al entrevistado sin filtros, siendo respetuosa, y dejo a un lado lo que siento o pienso cuando lo abordo.

De los 23 personajes, ¿Cuáles fueron los más difíciles?

La de Jesús Santrich fue difícil, porque en la casa en que la hicimos entraba y salía gente, era un ambiente con una energía pesada y de mucha vigilancia hacia el equipo periodístico. La entrevista con Max Kirschberg, sobreviviente del Holocausto, fue muy retadora, porque es la historia de un hombre que te cuenta cómo le arrancaron a su mamá en un campo de concentración y cómo vivió la tragedia y pudo seguir.

¿Qué debe tener una entrevista para que sea excelente?

Debe pasar algo, si uno la termina tiene que sentir asco o admiración, alegría, esperanza o tristeza. Pero si después de leerla no hay impacto, sin frío ni calor, hay un problema. Ojalá todas las entrevistas tuvieran una chivita, que el entrevistado revele una información que no le había compartido a otro periodista.

¿Cómo haces para que tus personajes revelen lo que no han contado? ¿Es un trabajo casi de psicólogo más que de periodista?

No hay una varita mágica, al presentarme tal cual soy logro transmitir seguridad en el sentido de tratar respetuosamente la información y de forma correcta esa charla. Lo anterior da seguridad a la persona que tienes del otro lado. Los periodistas hemos perdido mucho prestigio, y eso hace que nos tengan desconfianza.

¿A quién te falta entrevistar?

A mucha gente, me gustan las buenas historias, los personajes que tengan algo que contar, cuento con una lista enorme de famosos y no famosos, me encanta la gente del espectáculo, los deportistas que logran ser los mejores en sus disciplinas, me apasionan los músicos, los escritores y los políticos, vivo llena de preguntas.

Hay 23 historias que ya están en librerías. Si pudieras incluir a dos personajes más, ¿Quiénes serían?

A la lideresa Mayerli Angarita y la historia de Danna Sultana, una mujer trans. Se me quedaron muchas, estoy segura de que vendrán más de mil preguntas. Tengo otras pendientes, leer entrevistas es rico porque puedes leer una, dos, guardar el libro, volver y empezar por el final.