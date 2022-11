“Podría ser gay”: Carlos III ante peleas con Lady Di, según nueva biografía

El escritor Christopher Andersen, autor del libro The King: The Life of Charles III (“El rey: la vida de Carlos III”), basa su historia en los testimonios de un ayudante de cámara de los entonces príncipes de Gales, Carlos y Diana. En este nuevo libro se cuenta que las peleas entre la pareja eran constantes “la princesa lanzaba epítetos y se burlaba de la obsesión de su marido por Camila, a quien consideraba una sosa.

Lady Di y el príncipe Carlos: el cuento de hadas que terminó en divorcio y tragedia. 40 años después del enlace matrimonial Foto: Chris Jackson de Getty Images

Así era la relación de Carlos y Diana según la biografía del nuevo Rey de Reino Unido

El ayudante también cuenta que en varias ocasiones cuando la pareja se encontraba de visita en Highgrove House, la residencia campestre del entonces príncipe de Gales, la princesa de Gales buscaba en todas las habitaciones a Carlos gritando ¿Por qué no te quieres acostar conmigo? A lo que una vez el entonces príncipe le contestó: “No lo sé, querida. Creo que podría ser gay”.

Otro de los datos que se desconocía es que Diana no fue la única que lloró en la noche de bodas de la pareja. Ambos lo hicieron, Carlos por estar enamorado de Camila Parker y Diana por enterarse de la aventura que sostenía su entonces marido con la ahora Reina Consorte.

Según Christopher Andersen la pareja había cesado comunicación y el tema sexual ya no era prescindible luego de la llegada de Harry en 1984.

En el libro, el escritor Christopher Andersen relata que hubo otra acalorada discusión entre Diana y Carlos, en el que este le preguntaba “¿Sabes quién soy?”, a lo que ella le respondió gritando: “¡Jamás serás rey! Guillermo sucederá a tu madre. Yo me encargaré de que sea así”. Luego de esa pelea la distancia se agrandó entre los dos y cada vez la convivencia era insostenible.

Anderson también contó que la casa de campo en Highgrove House, estaba llena de rifles y pistolas y, “los detectives encargados de la protección de los miembros de la familia real estaban profundamente preocupados por la posibilidad de que ‘en el ardor del momento’ cualquiera de ellos pudiese utilizarlas, ya fuera para cometer un suicidio, homicidio o ambos dentro de la casa”.

La situación era insostenible entre la pareja, así que decidieron separarse en 1992, pero el divorcio se formalizó en 1996. Un año después la princesa de Gales fallecería en un accidente de tránsito en Paris.

