Polémica: Olivia Wilde explica por qué despidió a Shia LaBeouf de su película

Olivia Wilde actriz y directora de la película ‘No te preocupes querida’ tiene fecha de estreno este 23 de septiembre, sin embargo, a un mes de su estreno la cinta se encuentra en una polémica en los medios norteamericano ya que se supo la verdad del retiro de Shia LaBeouf en la película

Puedes leer: El increíble motivo por el que Jennifer Lopez no contrata algunos bailarines

Harry Styles con la actriz Olivia Wilde Foto: Grosby Gro

Olivia Wilde explica por qué Shia LaBeouf no estuvo en ‘No te preocupes querida’

Según Wilde confirmó a Variety sus motivos por los que despidió al protagonista de su película y fue reemplazado por el cantante y actor Harry Styles, actual pareja de la actriz. Olivia aduce que, el actor elegido desde un principio fue Harry Styles, pero su agenda de conciertos no le permitía participar en la película.

Así que el protagonista contratado para liderar el filme junto a la protagonista de la cinta, Florence Pugh fue Shia LaBeouf. Sin embargo, al principio de la producción, LaBeouf fue despedido “por conflictos de agenda”, lo que se había dicho en ese momento, sin embargo, casi dos años después se conocen los motivos reales de su despido.

“Digo esto como alguien que es un gran admirador de su trabajo”, comentó Wilde de 38 años. “Su proceso no fue propicio para el espíritu que exijo en mis producciones. Tiene un proceso que, de alguna manera, parece requerir una energía combativa, y personalmente no creo que sea propicio para las mejores actuaciones”.

También aseguró: “Creo que crear un entorno seguro y de confianza es la mejor manera de hacer que las personas hagan su mejor trabajo. En última instancia, mi responsabilidad es proteger a los miembros del equipo de producción y al elenco. Ese era mi trabajo”.

“Después de que esto sucediera, salieron a la luz muchas cosas que realmente me preocuparon, en términos de su comportamiento”, dijo Wilde a Variety. “Le deseo que se recupere de salud y que evolucione, porque creo en la justicia y la reinserción”.

Puedes leer: Fotos: Belinda deja con la boca abierta al revelar su nuevo look

Cuando la pandemia llegó en 2020, el cantante Harry Styles canceló su gira, Wilde pudo elegir al artista y lo ha llamado “el Jack perfecto”, quien reemplazó a Shia.

Shia LaBeouf se defiende de las acusaciones de Olivia Wilde

El actor de 36 años, Shia LaBeouf envío un correo a Variety para desmentir las acusaciones de Olivia Wilde. En una carta em tono pacífico el actor argumentó que abandonó voluntariamente la película debido a los conflictos con otros miembros del reparto.

“Lo que ha inspirado hoy este email es tu última historia en Variety. Estoy enormemente honrado por tus palabras sobre mi trabajo; gracias, fue muy agradable para mí. No obstante, estoy un poco confundido sobre la narrativa de que fui despedido. Tú y yo sabemos los motivos de mi salida. Dejé tu película porque tus actores y yo no podíamos encontrar tiempo para ensayar. He incluido como recordatorio las capturas de nuestros mensajes de ese día”.

También indicó el actor que las palabras de Olivia son un clickbait para que las personas se interesen en la película.

“Sé que estás comenzando la promoción de ‘No te preocupes querida’ y que las noticias de mi despido son clickbait muy atractivo, ya que sigo siendo persona non grata y puede que continúe siéndolo el resto de mi vida”.

“Mi despido nunca ocurrió, Olivia. Y mientras comprendo totalmente el atractivo de lanzar esa historia por el escenario social actual, por su popularidad a nivel social, no es la verdad”

El actor está sorprendido por las palabras de Olivia, Shia ha pedido a la actriz que corrija la historia que ha contado en los medios sobre él y su supuesto ‘despido’.

Puedes leer: Ella es la presentadora de noticias que lleva ‘coca de almuerzo’ a su trabajo

“Así que pido humildemente, como una persona con vistas a hacer las cosas bien, que corrijas esa historia lo mejor que puedas. Espero que nada de esto te afecte negativamente, y que tu película sea exitosa de todas las formas que quieras que sea”, Escribió LaBeouf.