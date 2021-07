Por qué el matrimonio de la sobrina de Lady Di fue tan polémico

Lady Kitty Spencer, sobrina de la fallecida Princesa de Gales, contrajo matrimonio con el multimillonario Michael Lewis. La lujosa ceremonia se realizó el pasado fin de semana en la Villa Aldodrandini, un impresionante palacio ubicado en Roma.

Te puede interesar: La pelea del Príncipe Carlos con su hermano menor, el Conde de Wessex

La boda estuvo llena de moda, polémica y ensueño. Aquí te contamos los detalles que más llamaron la atención del evento en el que se casó la prima del príncipe William y el príncipe Harry.

¿Con quién se casó Kitty Spencer?

Lady Katherine Eleanor Spencer, popularmente conocida como Kitty, es una modelo de 30 años. Ella es la hija mayor del Conde Charles Spencer, hermano de Diana de Gales, y Victoria Aitken. La aristócrata ha sido imagen de grandes marcas como Bvlgari y en su cuenta de Instagram comparte fotografías de su pasión por la moda y viajes.

La prima de Harry y William se casó con Michael Lewis, un magnate sudafricano de 62 años. El empresario es de hecho 3 años mayor que su suegro, el Conde Spencer. Ya había estado casado y tiene 3 hijos con su primera esposa.

Su fortuna viene de un negocio de muebles que fundó su abuelo en 1934, Meyer Lewis. Con el tiempo, los intereses empresariales se han ido ampliando y Lewis es consejero del conglomerado Foschino que es dueño de empresas como Hobbs London, Phase Eight, entre otras. Lewis también es dueño de empresas relacionadas con los zapatos, los perfumes y los productos de belleza. Además, ha invertido en la biotecnología, a través de la empresa israelí Prochon Biotech Limited.

¿Por qué hubo polémica alrededor del enlace matrimonial?

El padre de la novia no estuvo presente en el matrimonio y no la entregó en el altar. Aunque se había reportado que el Conde sufrió una lesión en el hombro, que limitó su movilidad, se esperaba que estuviera en uno de los días más importantes de su hija.

Sin embargo, fueron sus dos hermanos quienes entregaron a Kitty en la ceremonia. Louis Spencer, heredero del título de su padre, y Sam Aitken, medio hermano de la modelo por parte de su madre, caminaron solemnemente con su hermana en el medio.

Se rumora que la edad del novio y la conversión de Kitty al judaísmo pudo haber tenido que ver conla ausencia de su padre. Recordemos que Lewis es 30 años mayor que su esposa.

Lee también: La Reina Letizia despide a su abuela, Menchu Álvarez del Valle de 93 años

Dolce & Gabbana brilló con sus vestidos

Kitty es también embajadora mundial de esta casa de modas, así que no fue una sorpresa que su atuendo estuviera firmado por esta marca. La novedad fue que la aristócrata lució 5 vestidos diferentes. Con el que se le vio en la iglesia fue un vestido de encaje con cuello alto con mangas abullonadas y ceñido a la cintura. El diseño recuerda al modelo que tuvo Grace Kelly en su boda con el Príncipe Rainero de Mónaco.

En las redes sociales de la firma italiana se publicaron las fotografías de los demás atuendos. Uno de ellos fue un vestido azul con flores rosadas. El otro que destacó fue un vestido blanco con una gran cola y flores pintadas. En el vídeo se puede ver otros dos vestidos de colores brillantes y ajustados corsés.

Dolce & Gabbana afirmó “para este evento único, #DolceGabbbana creó un numero de exclusivos atuendos hechos a mano, para celebrar la belleza de la novia, la pasión por la #AltaModa y la absoluta alegría de la ocasión”.

¿Quiénes asistieron a la boda?

Se esperaba que los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex estuvieran en la boda de su prima. Sin embargo, la pandemia actual y las obligaciones de las parejas habrían evitado que estuvieran presentes. Recordemos que Lilibet Diana, la hija menor de Harry y Meghan, tiene dos meses de edad.

Quiénes sí estuvieron presentes fueron sus hermanas gemelas Eliza y Amelia, la vizcondesa Emma Weymouth y su esposo el marqués de Bath, Ceawlin Thynn. También estuvo la estrella de pop Pixie Lott, Sabrina Dhwore, Mark Vandelli y los tres hijos de Lewis. De acuerdo el Daily Mail, Kitty tiene buena relación con sus hijastros.