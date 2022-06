¿Por qué Johnny Deep debe pagarle 2 millones de dólares a Amber Heard? Foto: Getty

Johnny Depp demandó a su exesposa Amber Heard por difamación en un artículo de opinión que fue escrito por ella y publicado en 2018 para The Washington Post.

Aunque Amber no nombró directamente a Depp en el artículo si lo describía como la “figura pública que representa el abuso doméstico”. Así que el protagonista de ‘Piratas del Caribe’ demandó a Heard por difamación y ésta contrademandó a Depp por las declaraciones que hizo el abogado del actor sobre las denuncias de abuso que incitaba Amber, las cuales las señaló de falsas.

Este miércoles, tras seis semanas de juicio, el jurado del condado de Fairfox (Virginia), llegó a un veredicto, falló a favor de Johnny Depp en el caso de difamación. La actriz deberá pagar a su exmarido, 15 millones de dólares como compensación por la difamación.

Aunque el actor también difamó a su expareja, pero en solo una de las tres afirmaciones que se juzgaban, por lo que Depp deberá pagar 2 millones de dólares como compensación.

El jurado otorgó a Depp US$ 10 millones en daños compensatorios y US$ 5 millones en daños punitivos. El mismo jurado seguidamente otorgó a Amber Heard US$ 2 millones en daños compensatorios y ningún dinero por daños punitivos. Dejando el saldo total del juicio en 13 millones de dólares, poco más de una cuarta parte de los 50 millones que originalmente pretendía el actor.

El jurado determinó que el abogado de Depp, Adam Waldman hizo comentarios difamatorios cuando calificó las acusaciones de abuso sexual de Heard como “montaje” en el periódico Daily Mail en el año 2020.

La lectura del fallo se ha retrasado porque el jurado había rellenado mal el formulario de la sentencia. Al final, aunque hubo difamación de las dos partes, aunque en diferente grado del daño.

En el momento del veredicto, Heard mantuvo la mirada baja mientras los jurados leían el resultado final. Depp no estuvo presente en la corte por compromisos previamente ya adquiridos en Reino Unido.

Por otra parte, Amber comentó: “La decepción que siento hoy está más allá de las palabras”, ha señalado en un comunicado. “Estoy desconsolada porque la montaña de pruebas no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionados de mi exmarido”.

Camille Vasquez, abogada de Johnny Depp: "El veredicto de hoy demuestra lo que decíamos desde el principio. Que las declaraciones contra Johnny Depp son difamatorias y faltas de cualquier prueba" pic.twitter.com/hKvRq4oAQ7 — El HuffPost (@ElHuffPost) June 1, 2022

En otra parte del comunicado señala: “Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que hablaba podía ser avergonzada y humillada públicamente. Hace daño a la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

¿Cómo se conocieron Heard y Depp?

Heard y Depp se conocieron en 2011 cuando ambos protagonizaron la película ‘The Rum Diary’, de acuerdo con ambos actores, el flechazo fue inmediato y la química entre ellos los hacía sentir incómodos, ya que, en aquel entonces, ambos tenían pareja, ella mantenía una relación seria con la fotógrafa Tasya van Ree y él en cambio tenía a su esposa, la modelo y actriz francesa Vanessa Paradis.

Finalmente dejaron a sus parejas para vivir su romance, así que estuvieron casados entre 2015 y 2016. La pareja contrajo nupcias en el Condelet House que está ubicado en Los Ángeles, a esta primera ceremonia acudieron David y Whitney Heard (padre y hermana de Amber), Betty Sue (la madre del Johnny) y los hijos del actor Jack y Lily, además de algunas celebridades como Mandy Moore, Marilyn Manson y Steven Tyler.

Después de algunos meses, la pareja decidió dar el ‘sí acepto’ ante el altar, Depp y Heard tuvieron una ceremonia religiosa en la isla del Caribe propiedad de Depp llamada ‘Little Hall’s Pond Cay’.

Finalmente, después de 15 meses la pareja decidió separarse. Amber Heard decidió divorciarse de Johnny Depp en mayo de 2016 porque la violencia se había vuelto algo “normal” en la relación.