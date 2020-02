Premios Óscar 2020: las predicciones de un experto

AFP y Redacción Cromos

El docente universitario comenta que el premio a la Mejor Película en esta edición estaría entre Érase una vez en... Hollywood de Quentin Tarantino y 1917 de Sam Mendes. En ese orden de ideas, la primera podría ser tenida en cuenta porque la Academia ha premiado películas que hablan sobre ellos mismos, además es un film que evoca a la nostalgia. Sin embargo, la competencia no estará fácil, la película de cine bélico 1917 del director Sam Mendes reúne grandes elementos para llevarse la estatuilla esta noche.

El experto comenta que de las 9 películas nominadas en esta categoría, dos de ellas no ganarán este año y serían descartadas; Historia de un matrimonio’ y El Irlandés que en este momento se encuentran en la plataforma Netflix. “Existe aún esa puja entre Hollywood y Netflix, como se ha visto en anteriores premios en donde Netflix es el estudio con mayores nominados, pero al final salen sin ningún premio en las manos”. La gran sorpresa de la noche en esta categoría podría ser la película surcoreana Parásitos que ha ganado varios premios y se postula como un film que pueda llevarse el Óscar esta noche a casa.

En la categoría de Mejor Actor y Mejor Actriz Principal Jerónimo dice que podría estar en las manos de Joaquín Phoenix por Joker y Renée Zellweger por Judy. Para la categoría de Mejor Actor y Actriz de Reparto podría ser para Laura Dern por Historia de un matrimonio y Brad Pitt por Érase una vez en… Hollywood. “Podría existir una gran sorpresa en la categoría de Mejor Actor, pero estoy seguro que el Óscar no saldrá de este cuarteto de actores”.

Para la categoría de Mejor Director, el docente universitario predice que la Academia tendrá en cuenta la trayectoria de cada uno de ellos, por eso se inclinaría a decir que el Óscar podría ser para Quentin Tarantino. Según Jerónimo, este director ha sido ignorado varias veces por Hollywood, quienes no le han dado reconocimiento por su trabajo como director, por eso tendrá grandes posibilidades para ganar. Y en esa misma idea se podría considerar al director inglés Sam Mendes como uno de los personajes que pueda obtener ese reconocimiento esta noche, gracias al despliegue que ha tenido la película 1917.

La película Parásitos del surcoreano Bong Joon Ho y Dolor y Gloria del español Pedro Almodóvar competirán esta noche por el premio a Mejor Película Internacional. Sin embargo, el experto podría predecir que la película del director surcoreano lograría ese reconocimiento. Por otro lado, en cuanto a Mejor Película Animada, comenta que sería muy probable que la estatuilla la obtenga Toy Story 4 por ser una película creada en los estudios Pixar. “En esta categoría podría existir una agradable sorpresa si ganara ‘Perdí mi cuerpo’, o inclusive la española Klaus, pero Pixar tiene gran fuerza por eso podría ganar”.

En cuanto a la categoría de Mejor Canción Original podría llevarse la estatuilla este año, una de las películas más ignoradas en esta edición, Rocketman. El premio sería para el cantante británico Elton John por la composición de (I’m gonna) Love me again. Si no lo obtiene, podría ser para una de las dos películas de Pixar: Frozen II o ToyStory 4. Y en cuanto a Mejor Banda Sonora, el experto predice que la película Joker podría llevarse la estatuilla, gracias a la magistralidad de la chelista islandesa Hildur Guðnadóttir, que también ha colaborado con la música de la serie Chernobyl y que esta noche podría obtener el premio en esta categoria.