Premios Óscar 2022: Sebastián Yatra cantará en la ceremonia “Dos Oruguitas”

Yatra interpretará "Dos Oruguitas" en vivo durante la transmisión de los Óscar 2022 en español. Foto: Instagram

Este año los Óscar regresan al icónico Teatro Dolby, en el corazón de Hollywood, luego de que en pandemia el espectáculo se trasladara a la Union Station en el downtown de Los Ángeles para una ceremonia más íntima. Es grande la expectativa por la gala, que reúne a lo mejor de la industria cinematográfica a nivel mundial, y en la que Colombia tiene una participación importante. De un parte, concursa con Encanto, la película infantil, en tres categorías diferentes y se conoció recientemente que Sebastián Yatra interpretará en vivo Dos oruguitas, la canción que hace parte de la banda sonora de la película.

“Tengo nervios”: Sebastián Yatra

“Voy a cantar Dos oruguitas representando a mi país, Colombia, y teniendo esta gran oportunidad de representar nuestro idioma, el español. No podría estar más emocionado, agradecido”, dijo Yatra en un video publicado poco después del anuncio en su cuenta de Instagram. “Tengo nervios, siento muchas cosas, pero más que nada eso, agradecimiento a la vida por esto que está pasando”.

Dos oruguitas, interpretada por Yatra en Encanto es una composición de Lin-Manuel Miranda, y es la primera canción en español nominada desde que Al otro lado del río de Diarios de motocicleta le mereció al uruguayo Jorge Drexler el Premio de la Academia en 2005.

Si Dos oruguitas gana, Miranda se unirá al exclusivo club “EGOT”, como se le conoce a quienes han ganado premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony. La canción fue la seleccionada para participar en los Óscar antes de que No se habla de Bruno, otra de las canciones de la banda sonora de Encanto, también escrita por Miranda, se convirtiera en éxito.

Además de Yatra, Beyoncé y Billie Eilish se presentarán en la gala del domingo. Beyoncé interpretará la nominada Be Alive de Rey Richard: Una familia ganadora, y Eilish y su hermano y coescritor Finneas Sin tiempo para morir de la cinta homónima de James Bond. Reba McEntire cantará Somehow You Do, compuesta por Diane Warren para la película Four Good Days.

Encanto compite por 3 estatuillas

Encanto,, la cinta de Disney inspirada en la cultura Colombiana, compite en tres categorías: a Mejor Película Animada, enfrentándose a Flee, Raya y el último dragón, Luca y La Familia Mitchell vs. Las Máquinas. Dos Oruguitas, la canción interpretada por Sebastián Yatra , competirá en la categoría de Mejor Canción y la tercera nominación es a Mejor Música Original, por la que también optan No mires arriba, Dunas, Madres paralelas y El poder del perro, la cinta que este año tiene mayor número de nominaciones.

