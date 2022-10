Presentadora de ‘Día a Día’ revela que vendía hamburguesas para ganarse la vida

‘Día a Día’ sigue estando posicionado como el programa matutino favorito de los colombianos, sus presentadores, Catalina Gómez, Carolina Soto, Carolina Cruz y Carlos Calero han sabido ganarse a los televidentes con su carisma y entrañable personalidad, por lo que es muy común que los espectadores del programa quieran saber más de sus vidas personales.

Lee también: Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de ‘estrangular’ a uno de sus hijos en una pelea

Aquí encuentras más contenidos como este

Por ejemplo, una de las presentadoras del magazine recientemente reveló que de pequeña, ella y su familia pasaron por una difícil situación económica, tanto así que a ella le tocó vender hamburguesas, que preparaba su madre, en el colegio y así ayudar en el hogar.

La mujer en cuestión es nada más y nada menos que Carolina Soto, resulta que a través de sus redes sociales contó algunos detalles que pocos conocen sobre ella. En video, ella contó que cuando era niña solía visitar a su abuelo, quien le decía que tenía que ganar peso, por ejemplo.

“Mi abuelito vivía en un pueblito y yo siempre que iba de visita, lo primero que él hacía era llevarme al granero y me pesaba en esas pesas para pesar los costales y él decía: ‘listo, estás pesando tanto y de aquí te tienes que ir por lo menos con cinco kilos más’. Mija, me mandaba a pesar y efectivamente me tenía que ir pesando más”, contó la conductora de Día a Día.

La historia de las hamburguesas de Carolina Soto

Soto siguió revelando más cosas de su vida íntima y recordó que tuvo que ponerse a vender hamburguesas para poder costearse un viaje y celebrar sus 15 años, que por destino tenía San Andrés Islas.

“Vendí hamburguesas para poder irme de viaje de 15 a San Andrés. Mija, en ese entonces la situación no estaba nada fácil. Mi mamá se levantaba desde las cuatro de la mañana a ayudar a prepararlas y yo se las vendía a todas las niñas del salón”, contó la caleña a sus más de 3 millones de seguidores en Instagram.

Otros relatos de la presentadora de Día a Día

Carolina Soto continuó diciendo que se ganó un carro cuando estaba iniciando a estudiar su carrera universitaria en Cali, esto fue algo que deseaba mucho, puesto que tenía que transportarse en bus, " El esposo de mi mamá participó en una rifa y compró las últimas boletas que quedaban, y digo que me lo gané porque ese carro llegó directo a mis manos”.

Además: Sebastián Martínez y Kathy Sáenz: ¿Por qué era un “sacrilegio” su relación?

Para terminar sus historias, Soto mencionó que cuando estaba de vacaciones, en varias ocasiones vendió ropa en los almacenes que tenía su mamá, asimismo, hace un tiempo pasó por uno de los peores sustos de su vida en un avión, ya que al vehículo se le explotaron las llantas después del aterrizaje.