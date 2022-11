¿Primera vez de Shakira, Piqué y Clara Chía juntos? Detalles de la supuesta foto

En el mundo de la farándula, la separación de Shakira y Piqué continúa removiendo emociones y muchos rumores al rededor del futuro de la expareja.

No es un secreto que esta será una de las rupturas más escandalosas, pues aunque no estuvieran casados, Shakira y Piqué están velando por el futuro de sus hijos y por supuesto que la custodia es uno de los temas más relevantes en el diálogo con los abogados.

¿Shakira, Piqué y Clara Chía juntos?

Aunque una ruptura nunca es fácil, Shakira ha estado cobijada en sus hijos, su familia y algunos amigos, mientras que Piqué ha estado en el ojo de los medios debido a su relación con la joven de 23 años.

Para la prensa internacional y seguidores de la cantante, el futbolista dejó a Shakira por culpa de Clara Chía, con quien se dice que el jugador ya tenía una relación mucho antes de que se confirmara la ruptura de los dos.

Ahora, los tres nombres están en los titulares por cuenta de una foto que está circulando en redes sociales y que tomó otras connotaciones.

Como celebración del día de Halloween, un grupo de amigos decidió disfrazarse de este trío que ha generado tanta polémica y uno de los usuarios de Twitter que publicó la foto fue el periodista español Jordi Martin.

La imagen de los tres juntos por supuesto que no es real, pero estos tres personajes juntaron a Shakira a Piqué y a Clara Chía en una sola imagen ¿Se imaginan que fuera real?

Pero esto no fue todo, los chicos decidieron hacer también un video en el que retrataron el video ‘Monotonía’ de Shakira, juntando a la mujer que sería Clara Chía.

Por supuesto que las reacciones no se dieron a esperar de parte de seguidores de los dos: “Menos mal esa foto no es real, yo cogería a Clara del pelo y no sé qué pasaría”; “El mejor disfraz, muy creativos”; “Pobre Shaki, es que no la pueden dejar quieta”; “Sigo pensando que Clara es otra más que quedará en la lista de Piqué, la niña no sabe dónde se metió”; “Clara se metió un poco en la relación, pero ellos también dejaron que pasara”; “Los cachos de Piqué ya son historia, Clara es una más para él pero Shakira siempre será su tormento”, fueron algunos de los comentarios.

¿Piqué y su novia comparten apartamento en el que vivió con Shakira?

El pasado 30 de agosto, a través del programa El gordo y la flaca, el reconocido periodista español, Jordin Martín, reveló también que tanto Piqué como Clara Chía viven en este momento.

Entre las cosas que dijo Martín es que efectivamente ya están viviendo juntos en la residencia del jugador. “Todo este escándalo mediático, no tiene bien a la jovencita quien, aparentemente, está viviendo en casa de Piqué, donde está prácticamente refugiada, sin salir mucho a la calle”., afirmó el paparazzi.

“He podido fotografiar al padre de Clara Chía acudiendo al domicilio de Gerard Piqué, vestido del Barcelona y llevándole comida a su hija porque ella no sale, está recluida en esa casa… La chica no debe saber cocinar” agregó.

Igualmente, aseguró que años atrás, cuando Shakira estaba con Piqué ella también estuvo viviendo en ese mismo lugar y que allí pasó parte de su enamoramiento por el jugador antes de mudarse a la mansión que ya se conoce.