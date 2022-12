Príncipe Harry y Meghan Markle: se conocen nuevos detalles de su boda

En la segunda parte de la docuserie basada en los duques de Sussex estrenada en la plataforma de streaming Netflix, el príncipe Harry y Meghan han revelado momentos de ensueño nunca antes vistos de su boda.

Allí revelan que, aunque siempre hubo muchas críticas por parte de los medios en torno a la familia real, Meghan siempre estuvo en estado de tranquilidad. Incluso afirmó: “No sé cómo estaba tan tranquila. Miro hacia atrás y, ‘¿Cómo estaba tan tranquila?”.

Lo duques de Sussex han causado revuelo con su serie. Foto: EFE - SASCHA STEINBACH

La duquesa de Sussex informó que le parecía curioso que antes de caminar hacia el altar, al lado de Harry, lo único que quería era beber una mimosa, comer un croissant y escuchar la canción Going to the Chapel interpretada por The Dixie Cups. Sus deseos eran tan grandes, que fue justo lo que hizo.

Otros detalles que se conocieron de la boda fue que el mismo Harry es quien escogió la canción con la que Meghan caminaría por el pasillo. Ella recordó que era un acto que logró impresionarla y que le pareció realmente hermosa.

“Mi padre nos ayudó a elegir una orquesta, lo que marcó la diferencia”, dice Harry sobre el rey Carlos III al referirse la canción de la que hablaba Meghan. De hecho, Markle añadió que lleva una buena relación con el actual rey de Inglaterra.

“El papá de Harry es muy encantador. Y le dije, como, ‘Perdí a mi papá en esto’. Así que él, como mi suegro, era muy importante para mí. Así que le pedí que me acompañara por el pasillo y dijo que sí”, recuerda la duquesa.

Así mismo, la pareja recordó todos los detalles de sus pensamientos, incluso, Harry agregó dulcemente: “El mundo nos estaba mirando, pero cuando estábamos en el altar, en lo que a mí respecta, éramos solo nosotros dos”.

Al respecto, Meghan complementó: “H y yo somos muy, muy buenos para encontrarnos en el caos. Cuando nos encontramos, nos reconectamos, como, ‘Oh, eres tú. Eres tú’. No es que el resto no importe, pero el resto se siente temporal”.

Lo que pasó después de la ceremonia televisada

A lo largo del episodio 4 del documental llamado Meghan y Harry, explicaron que una vez terminó la gran ceremonia que se pasó por televisión, estuvieron toda la noche celebrando con sus amigos y sus seres queridos en St. George’s Hall.

Uno de los escenarios más destacados de esa noche, fue que el mismísimo Elton John actuó y celebridades como Serena Williams, Victoria Beckham, David Beckham y Oprah Winfrey, se unieron para cortar el pastel de bodas con una espada.

“Quiero decir que fue genial. Fue todo tan exagerado. Creo que la mayoría de la gente estaba como, ‘¿Qué está pasando?’”, dice Meghan sobre la recepción del matrimonio.

Land of 1000 Dances de Wilson Pickett fue la canción que escogieron para bailar por primera vez como recién casados. “Ese fue nuestro primer baile. Fue muy divertido. Estaba girando como un torbellino. Fue genial”, recuerda Markle.

Cabe recordar que Harry y Meghan se casaron el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en el Castillo de Windsor, es decir, que llevan 4 años de casados. Ya tienen dos hijos y están radicados en Canadá.