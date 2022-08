¿Qué hace Guy Ecker de ‘Café con Aroma de Mujer en la actualidad?

Esta semana estrenó la retransmisión de una de las telenovelas más recordadas por los colombianos, ‘Café con Aroma de Mujer’, una decisión del Canal RCN para conectar la historia con otras generaciones, que los que la vieron por primera vez la vuelvan a disfrutar y tratar de aumentar su rating.

Si bien su protagonista femenina, Margarita Rosa de Francisco, que interpreta a ‘Gaviota’, ha sido muy mencionada en estos últimos días, muchos televidentes han preguntado por el protagonista masculino, Guy Ecker.

El actor interpretó al Sebastián Vallejo, uno de los hijos herederos a uno de los imperios más importantes de café en Colombia y que por azares de la vida termina enamorado de una de las recolectoras, la Gaviota.

¿Cómo se ve Guy Ecker en la actualidad?

En la vida real él es un brasileño-estadounidense, de familia americana y nacido en Sao Paulo, Brasil. Su primer papel en la televisión fue en Colombia, con la telenovela ‘La Otra Raya del Tigre’, estrenada en 1993.

Evidentemente saltó a la fama al año siguiente al protagonizar una de las telenovelas con mayor éxito en la historia de la televisión, ‘Café’. En 1996 protagonizó otra producción, ‘Guajira’, de ahí en adelante tuvo un trabajo regular en la pantalla chica internacional.

Ecker ha estado casado dos veces, su primera esposa fue Nia Peeples, luego Estela Sainz, que es la madre de sus tres hijos, Liam, Sofía, Kaelan y Jon-Michael, que también es actor, recordado por producciones como ‘Popland!’.

Entre los más recientes papeles de Guy Ecker en la televisión están: desde 2018 a 2020 le dio vida a Joe Navarro en el exitoso seriado de Telemundo ‘El Señor de los Cielos’, en 2018 también hizo parte del elenco de la serie de drama criminal ‘El Recluso’ y su más reciente proyecto fue la telenovela de 2021 de comedia dramática ‘Parientes a la Fuerza’, donde encarnó a George Cruz.

En su cuenta de Instagram, el intérprete tiene casi 200 mil seguidores, de vez en cuando comparte algunos detalles de su vida personal, compartiendo con su pareja, sus mascotas, sus viajes, su tiempo libre, así como algunos elementos de detrás de cámaras de sus proyectos.

¿Qué opina Guy Ecker de la retransmisión de Café con Aroma de Mujer?

En una reciente entrevista, Ecker hizo referencia a la retrasmisión de la historia original de Fernando Gaitán: “Qué bueno que la estén retransmitiendo, creo que es algo que traspasa el tiempo, ojalá la nueva generación tenga la oportunidad de verla y gozarla, es una novela bella”.

Sobre la nueva versión que estrenaron el año pasado, protagonizada por Laura Londoño y William Levy, parece que no estuvo muy de acuerdo con esta producción: “la historia no requiere de eso, tiene tantas tramas que no necesita actualización y tal vez eso fue lo que les falló”.

De todas maneras, el brasilero recuerda con mucho cariño Café: “He sido muy afortunado porque es una novela que se vendió a más de 100 países, y lanzó mi carrera de manera meteórica, me ha abierto puertas y oportunidades por todo el mundo”.