¿Qué han probado los jurados de La Voz Kids Colombia de la cocina local?

Natalia Jiménez, exvocalista de ‘La quinta estación’ y Jesús Navarro, vocalista de la agrupación mexicana Reik, serán los entrenadores de esta nueva temporada de ‘La Voz Kids’ Ellos le comentaron a Cromos qué les ha sorprendido de nuestro país.

El exitoso programa de entretenimiento infantil, La Voz Kids de Caracol Televisión contará con la presencia de artista de peso internacional como: la afamada cantautora española Natalia Jiménez, y el talentoso vocalista de la agrupación mexicana Reik, Jesús Navarro quienes junto con el cantante colombiano Andrés Cepeda hacen parte de la cuota de jurados de esta temporada.

Natalia y Jesús nos hablaron de los lugares que han visitado estando en Colombia y que tanto conocen sobre la gastronomía de nuestro país:

“Yo he andado muy de turista porque yo soy bastante inquieta para conocer lugares, entonces he estado en Monserrate que es bellísimo, estuve en el centro de Bogotá, conocí la Catedral, fui al restaurante ‘La Puerta Falsa, que es famosísimo de la capital”, comentó Jiménez.

En cuanto a la gastronomía del país contó que pudo degustar los tamales de pollo y que le parecen ‘riquísimos’ además de las croquetas y las tartas de queso “Me encanta el ajiaco, soy súper fan y me han dado un montón de frituras y de cosas que engordan, por eso siempre llevo esta ropa holgada, para ocultar todo lo que me he comido”, dijo entre risas.

La cantante española paseó por Cartagena, tuvo la oportunidad de estar en el Centro Histórico y disfrutar de la gente, del calor y la brisa del Caribe colombiano: “me la pasé increíble, estuve tres días en Cartagena componiendo y me pareció muy lindo, además de pasear”.

Entre los planes a futuro cercano de la cantante está el de ir a Villa de Leyva en Cundinamarca “Estoy esperando que me den un tiempo libre para viajar a ese municipio”. También quiere visitar Barichara en el departamento de Santander junto a la anfitriona Laura Acuña.

Por su parte, Jesús Navarro, vocalista de Reik, comentó que no ha podido conocer mucho. Pero espera disfrutar de los paseos de la Candelaria, visitar el Museo del oro y la Catedral, sin embargo, si ha podido disfrutar de los mejores restaurantes del país. “Debo admitir que me he dado una muy buena paseada por muchos restaurantes ricos de la ciudad, hay muchas cosas que comer, deliciosas, por ejemplo, la semana pasada fuimos a Chía a celebrar mi cumpleaños, pero fue espectacular y me la he pasado muy bien, como se debe de hacer”.

“Usaquén mola, compras un montón de cosas en la calle, en la Candelaria molas. Hay muchísimas cosas que puedes hacer en Bogotá, se me hace una ciudad súper Cosmopolitan, es decir puedes pasear de hippie un día y en otro puedes ir de señor pudiente, a todas horas hay algo que hacer aquí”, comentó la exvocalista de ‘La Quinta Estación’.

Andrés Cepeda no se quedó atrás y comentó que ha sido muy buen anfitrión en la medida que se lo permita el trabajo de la grabaciones del programa “Todavía tenemos muchos planes que nos toca chulear”.

La presentadora Laura Tobón también los invitó a almorzar a todos para contarles la buena nueva de su embarazo en un restaurante acogedor de la ciudad de Bogotá. “Ese fue el día en que les abrí mi corazón y les compartí la noticia: amigos yo sé que ustedes se están preguntando por qué se me ve el vestuario así, así que quiero contarles que estoy embarazada y todos me decían: yo sabía, yo sabía con razón llora todo el día”, comentó entre risas la presentadora bogotana quien invita a que no se pierdan este exitoso programa hoy miércoles 21 de julio a las 8:00 p.m. por el Canal Caracol.

Por otra parte, Juan Esteban Sampedro, gerente General de Entretenimiento de Caracol Televisión, habló acerca de la llegada de los entrenadores: “Teníamos claro que al lado de Andrés Cepeda tenían que estar dos personas que sumaran de manera contundente y oxigenaran el formato. Nos sentamos a pensar en nombres y posibilidades y sentimos que con Jesús Navarro y Natalia Jiménez estábamos alucinando, que iba a ser imposible convencerles y ¡oh sorpresa! dijeron que sí, casi que sin pensarlo y los tenemos. Luego llevar las cosas del papel a la realidad fue maravilloso, se volvieron íntimos, la relación de ellos es muy fluida, se potencian y es lo mejor que nos ha pasado. Los colombianos lo van a disfrutar mucho”.