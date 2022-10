El problema de salud que enfrenta Mary Méndez

Mary Méndez es reconocida por su trabajo como presentadora de ‘La Red’ y fue una de las celebridades colombianas que festejaron Halloween este fin de semana, sin embargo, se le ‘fue la mano’ y su salud terminó afectada.

Recientemente, la samaria se pronunció a través de Instagram, donde tiene más de 1 millón de seguidores, exactamente en las stories, para decir que su garganta se encuentra muy afectada ahora que empieza una nueva semana.

Teniendo en cuenta su trabajo, es muy importante que su voz esté en perfectas condiciones, entonces se mostró algo preocupada por la situación, pero aun así habló abiertamente de lo sucedido.

La celebración de Halloween afectó a Mary Méndez

Mientras contaba con la compañía de uno de sus gatos y con una voz agravada, Mary Méndez explicó lo que le pasó el fin de semana:

“Ok, no puedo hablar [risas], no tengo voz [risas]. O bueno, tengo voz [risas]… Me acabo de levantar así, así, con esta voz [risas]. No sé por qué sucedió. Bueno, mentiras, sí sé por qué sucedió. Entonces, me toca tinto frío, pero sabe delicioso, porque lo hice con la stevia de caramelo, sabe delicioso, solo les quería dejar saber eso”.

En medio de tantas risas y con más videos, la famosa contó que esto le había pasado por haber ido a una fiesta el viernes 28 de octubre, que era la fiesta de cumpleaños de una amiga cercana, y desde entonces no se había recuperado del todo:

“Esto fue por todo el ‘uh, uh, uh, ah, ah, ah’ del viernes, Dios mío. El viernes cumplió una de mis grandes amigas y bueno… ¡Tinto, frío, qué delicia! No quiero nada caliente porque me friega más la garganta. Qué delicia el tinto frío, creo que me voy a acostumbrar al tinto frío en las mañanas”.

Como no quiere perder el contacto cercano que tiene con sus seguidores, Méndez también aprovechó para revelar que las cosas no van muy bien en su casa, puesto que la salud de sus gatos no va muy bien, algo que también la tiene preocupada.