“¿Qué le pasó?”: Llueven criticas a Gloria Trevi por video en el se ve “extraña”

La propuesta musical de Gloria Trevi es exactamente como ella, atrevida, temperamental, emocional y decidida. Sobre el escenario, la artista conecta con su público y sin duda, su carrera como artista es indiscutiblemente exitosa.

Aunque su talento es indiscutible, la industria sigue siendo muy exigente con los artistas y Gloria Trevi también está en la lista, pues el paso del tiempo a todos les va cobrando factura. Lejos de las críticas duras y de las burlas, ella se ha sometido a tratamientos estéticos que le han ayudado a conservar su piel y su físico más radiante, sin embargo, es importante saber en qué momento parar.

Críticas a Gloria Trevi por su cambio físico

A sus 54 años, ‘La Trevi’ sigue siendo un ícono sensual y un bum en los escenarios. Sin embargo, por estos días han sido varios los seguidores que la han señalado de abusar de las inyecciones y tratamientos estéticos.

Fue a través de redes sociales que Gloria Trevi se hizo viral luego de que diera una entrevista en la que habló sobre su cancón ‘Doctor psiquiatra’ su más reciente sencillo. Allí dijo que haciendo un ensayo de sonido para un evento, los encargados del montaje y de utilería estaban felices con escuchando su canción de fondo.

“Hace ratito que estaba en el soundcheck cantando ‘Doctor psiquiatra’ y estaban los chavos que cargan las hieleras y las cervezas y todo, bailando. Estaban cargando todo pero bailando ‘Doctor psiquiatra’ así que espero que no solo ellos, sino todo el público se vuelva loco”, dijo.

Sin embargo, lo que llamó la atención del video que circula en redes, no es su respuesta o su canción sino su aspecto físico. Para algunos seguidores, Gloria Trevi se ha inyectado tanto que “ya ni puede parpadear”.

“Qué está pasando con Gloria Trevi, ya no puede mover la cara”; “Creo que Gloria Trevi se excedió con sus inyecciones, se ve tenaz”; “Qué le pasó, ella no estaba con la cara tan cambiada”; “Los ojos se le ven más rasgados y casi ni los puede abrir”; “No entiendo por qué las artistas como Gloria se someten a eso, no lo necesitan”; “Qué le pasó en los ojos, por qué se ve así”; “Esos son los malos excesos de estas famosas, no saben cuándo parar y se quedan todas tiesas, está como Madonna”, fueron algunos de los comentarios.

Gloria Trevi responde ante críticas

Sin embargo, fue la misma Gloria Trevi la que le respondió a sus detractores en una publicación de una emisora que resaltó un meme de ella y su rostro. Allí la intérprete de ‘Con los ojos cerrados’ respondió sin tapujos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante dijo: “Quisieras. Si la envidia te hiciera estúpido…ay, solo que sea por eso”. Al tiempo, los seguidores de la artista salieron a su defensa y pidieron respeto para ella y su imagen.

“Qué triste que una radio haga este tipo de publicaciones”, “Gloria Trevi es tu patrona, así que la respetas”, “Reporten la página”, “Si hablan es porque te tienen envidia”, fueron algunos comentarios que destacaron en la publicación.