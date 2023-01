¿Qué pasará con los planes de RBD con el embarazo de Maite Perroni?

En diciembre del año pasado, los integrantes de RBD, a excepción de Alfonso Herrera, confirmaron que tienen planes de reunirse y que todo será confirmado a mediados de enero de 2023. Sin embargo, hace poco Maite Perroni confirmó que está embarazada por primera vez, dejando a todos los fanáticos pensando en qué pasará con el futuro de la agrupación musical.

Durante el fin de semana de Reyes, la actriz y cantante recurrió a sus redes sociales para dar la importante noticia de que está esperando a su primer hijo, fruto de su relación con Andrés Tovar. Esto sucedió tras semanas de especulaciones al respecto.

“¡Feliz día de reyes! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año”, fue el texto con el que Perroni acompañó un video publicado en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 11 millones de seguidores. Ella aparece cortando una rosca de reyes y que tiene un mensaje que dice: “Ya somos 3″.

Luego, en una bota de Navidad, que todavía no tiene nombre, la integrante de RBD encuentra una segunda nota que dice: “Andrés y Maite. Dejaron su carta bajo el árbol y su mayor deseo se hizo realidad: “¡Van a ser papá y mamá!”.

Y en una tercera nota se indica: “Nos sentimos profundamente agradecidos con Dios y con la vida por permitirnos formar nuestra familia. Bebé Tovar Perroni”.

Cuando se anunció que la banda que surgió a partir de la telenovela ‘Rebelde’ daría una noticia en enero se pensó que se trataría de una gira de conciertos que recorrería varios lugares del mundo.

Entonces ahora que se sabe que Maite Perroni está embarazada los seguidores y la prensa se pregunta sobre el futuro de los planes de RBD. Parece que todo fue aclarado por el productor del grupo, Guillermo Rosas.

“Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque @maiteperroni aceptó y no me sorprendería”, destacó una cuenta de fans en Twitter, llamada @RBD24HorasArg. “Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes”, agregó.

Rosas dio like a este trino, es decir, con el corazón rojo, lo que para muchos fue una señal de que todo seguirá en marcha para la banda mexicana.