¿Quién era el fallecido Ronnie Turner, hijo de la cantante Tina Turner?

El actor Ronnie Turner, hijo de la reconocida cantante Tina Turner, ha fallecido este viernes, según informó su esposa Afida a través de diversas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram.

“Hice lo mejor que pude hasta el final esta vez. No pude salvarte”, publicó la mujer sobre su esposo de 62 años, el cual, fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fueron los vecinos los que lo hallaron en estado de inconsciencia y, aunque intentaron reanimarlo, les fue imposible.

Puedes leer: Kirstie Alley, protagonista de ‘Cheers’, fallece a los 71 años

“Ronnie era un verdadero ángel con un alma enorme [...] te amo por estos 17 años, esto es muy malo, estoy muy enojada”, añadió Afida con quien tuvo dos hijos y quien hizo énfasis en que su esposo ahora descansaría junto a su padre.

“Esta es una tragedia, espero que vos, tu hermano Craig y tu padre Ike Turner, estén juntos en el paraíso”, puntualizó la esposa de Ronnie.

Aunque la causa de la muerta aún se desconoce, Ronnie se encontraba pasando por un delicado cuadro de salud asociado a un cáncer que padecía y el que, en ocasiones, no le permitía respirar adecuadamente.

Durante las últimas horas la cantante de Private Dancer también compartió a través de su cuenta de Instagram un mensaje para su difunto hijo: “Ronnie, dejaste el mundo demasiado pronto. En la tristeza cierro los ojos y pienso en ti, mi amado hijo”, escribió.

El mensaje, que está acompañado con una imagen a blanco y negro de la artista en la que se puede ver su dolor, recibió rápidamente miles de muestras de apoyo a la cantante.

Lee también: Jackie Chan volvería al cine de la mano de ‘Una pareja explosiva 4′

Hace 4 años, en 2018, Tina Turner ya había pasado por un momento de dolor similar cuando perdió a su hijo mayor Craig Turner de 59 años, fruto de una relación con el saxofonista Raymond Hill. Según el informe policial, Craig se habría suicidado de un disparo en un estudio de California.

¿Quién era Ronnie Turner?

El segundo hijo de la cantante Tina nació el 27 de octubre de 1960 en Los Ángeles, California. Tenía 5 hermanos: Ike Turner Jr, Raymond Craig Turner, Mia Turner, Twanna Turner Melby, Linda Trippeter y Michael Turner.

En el 2007 se casó con la personalidad de los medios franceses Afida. Mientras estaban juntos ella lanzó los sencillos Come With Me y Born an Angel, de su álbum de estudio Paris-Hollywood. Además, hizo parte de pequeños papeles en la pantalla grande.

Ronnie siguió los pasos de sus padres e incursionó en la actuación al aparecer en la película What’s Love Got to Do With It. En esta producción también actuó la cantante y el padre de Ronnie, Ike Turner.

Puedes leer: Céline Dion: Esta es la enfermedad rara e incurable que tiene la cantante

En la película se cuenta la verdadera historia de Tina y se relata su llegada al estrellato. Por ello, la mayor parte de la banda sonora del largometraje viene de composición de la artista.

Así mismo, Ronnie Turner fue bajista de varias bandas en las que estuvieron sus padres y grabó un disco titulado The Rhythm Dance. En esta producción discográfica hay tres canciones que se distinguen por ser de 7 minutos o más, cada una.