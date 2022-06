¿Quién es Raphy Pina y por qué contará su historia en una serie?

Raphy Pina y la cantante Natti Natasha están juntos como pareja desde 2018. Son padres de Vida Isabelle, de un año. Foto: Getty

Luego de que se le hallara culpable de la posesión ilegal de armas en diciembre de 2021, el pasado 24 de mayo se conoció la sentencia dictada a Raphy Pina por parte del Tribunal Federal, de Puerto Rico.

Lo dicho por el Tribunal fue que Pina sería sentenciado este martes a 41 meses de cárcel por porte ilegal de dos armas de fuego. Lo que se traduce a tres años y cinco meses de prisión por violaciones a la ley federal de armas.

Antes de entrar al tribunal, el empresario declaró que este un momento muy difícil y que realmente no está preparado para lo que podría avecinarse: “Mi familia no es que esté preparada del todo, no hay preparación para el sufrimiento, pero pues tenemos que dar la batalla”.

Raphy Pina: detalles de su carrera

Nacido en Puerto Rico, Rafael Antonio “Raphy” Pina Nieves, es un productor discográfico muy famoso y presidente del sello disquero “Pina Records”. Entre los famosos que ha representado está justamente su esposa Natti Natasha, Don Omar e incluso el cantante Daddy Yankee.

A sus 43 años, Pina es reconocido en la industria de la música como alguien que le aporta a los artistas que salen de Puerto Rico. Según lo destacado por el medio El Comercio él es un “hombre de negocios exitoso y ejecutivo de la industria de la música”.

Después de recibir la sentencia, el esposo de la cantante reggaetonera Natti Natasha ha cumplido a cabalidad con los meses de condena ordenados por posesión ilegal de armas y municiones.

Proyecto desde la cárcel

El puertorriqueño no podrá celebrar el Día del Padre con sus hijos y debido a ello les envió un emotivo mensaje en el que también dio una noticia.

En la publicación que hizo a través de su cuenta oficial de Instagram escribió: “Por un momento se detuvieron los besos y abrazos, por un momento se detuvieron el verlos crecer, por un momento se detuvieron el poder reírnos juntos”.

El mensaje, que estuvo acompaña de dos fotos, se ve a Pina en la celda tras la rejas usando el uniforme de todos los presos y en la otra una foto en la playa junto a sus hijos y esposa.

Después publicó un video en el que anunció públicamente el lanzamiento de la serie en la que él contará detalles de su vida nunca antes vistos. Hablará de la supuesta investigación por narcotráfico y otras acusaciones más que le han realizado de manera falsa.

“El 4 de julio celebraré con ustedes un proyecto muy especial que he preparado; un desahogo personal por todo los años que estuve callado, trabajando, soportando críticas, caídas, éxito, una vida de luchas, fracasos y mi lucha por la libertad”, detalló Pina en un comunicado

“Una serie para aquellos que siempre se han preguntado ¿Quién es Raphy Pina?, lo conocerán por mi propio testimonio. Desde mis comienzos hasta ‘mi final’, según muchos”, explicó Pina, haciendo alusión a su actual situación en la cárcel.

“No se lo pierdan. El 4 de julio, mientras conmemoro mi cumpleaños, ustedes comienzan a ver de qué estoy hecho”, concluyó el empresario.