RBD anunció las ciudades de su world tour para el 2023, ¿está Colombia?

¡RBD ha vuelto! La banda más esperada por casi una década ha decidido regresar a los escenarios después de dedicar sus carreras a otro tipo de proyectos musicales y actorales.

El grupo compuesto por Anahí, Christopher Uckermann, Christian Chávez, Dulce María y Maite Perroni ha causado revuelo en las redes sociales después anunciar en diciembre de 2022 que iniciarían una gira de conciertos este 2023.

Desde que se conoció que la banda regresaría, se activó en el portal soyrebelde.world una cuenta regresiva que culminó este jueves 19 de enero. Acá te contamos que fue lo que reveló el grupo para que despejar tus dudas sobre la gira de este año.

¿Está Colombia en la gira de RBD?

A través de la página mencionada anteriormente, RBD anunció cuáles serán las ciudades en las que estará realizando su gira de conciertos. Entre estas están: El Paso, Houston, Nueva York, Chicago, Denver, Las vegas, Miami, Orlando, Atlanta, Sao Pulo, Rio de Janeiro, Monterrey, Ciudad de México, entre otras.

La gran tristeza de los fanáticos está en Latinoamérica, en donde, países como Colombia, Perú, Chile y Argentina quedaron por fuera de la gira del grupo mexicano.

Esto volcó a los usuarios a las redes sociales demostrando su descontento y pidiendo una nueva ronda de conciertos en los que se incluyan más países suramericanos.

Tan solo en la publicación hecha por Anahí en su cuenta oficial de Twitter se puede leer: “No entiendo porque escogieron este tipo de lugares para la gira de RBD, si hay muchos latinos en Estados Unidos, pero o sea ni al caso con esa decisión que tomaron. Y peor solo Brasil como el único país latinoamericano que decepcionante saber que muchos colombianos teníamos la ilusión de asistir al concierto”.

Otros de los comentarios fueron: “Venezuela quedó como novia e pueblo, vestida y alborotada”, “Se me cayó la dignidad creyendo que iban a venir a Colombia”, “Se olvidaron de Latam”, “Los de Colombia nos quedamos con los crespos hechos”, y “Yo creo que nos quieren hacer sufrir un poquito”.

¿Qué pasará con el embarazo de Maite Perroni?

Ahora que se sabe que Maite Perroni está embarazada los seguidores y la prensa se pregunta sobre el futuro de los planes de RBD. Parece que todo fue aclarado por el productor del grupo, Guillermo Rosas.

“Lo de Maite no va a cambiar los planes de RBD, ellos ya sabían que Maite estaba embarazada y si continuaron con los planes que se vienen del grupo es porque Maite Perroni aceptó y no me sorprendería”, destacó una cuenta de fans en Twitter, llamada @RBD24HorasArg.

“Maite siempre fue una mujer valiente y trabajadora… no se preocupen rebeldes”, agregó. Rosas dio like a este trino, es decir, con el corazón rojo, lo que para muchos fue una señal de que todo seguirá en marcha para la banda mexicana.

Además, tras la confirmación de ciudades de la banda, lo más seguro es que Maite podrá disfrutar de ser mamá al lado de su carrera profesional.