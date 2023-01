R’Bonney Gabriel, Miss Universo, renunció a su corona de Miss USA, ¿qué pasó?

Tras haber pasado semanas de la elección de Miss Estados Unidos como Miss Universo, la controversia en redes sociales aún no para. Varios usuarios se encuentran de acuerdo con la escogida y otros indican que, Amanda Dudamel, Miss Venezuela, era quien debía ganar.

A pesar de las críticas, R’Bonney Gabriel, Miss Universo, ha indicado en diversas entrevistas televisivas y radiales que no hace caso a los malos comentarios y que se encuentra lista para cumplir con las funciones que trae la corona.

Son precisamente dichos compromisos los que han puesto a Gabriel en aprietos, pues, para cumplirlos a cabalidad, debió hacer un sacrificio y transferir su título como Miss USA.

R’Bonney Gabriel, Miss Universo, renunció a su corona de Miss USA

R’Bonney Gabriel dejará de lado una de sus coronas y cederá su puesto a otra concursante de belleza. Este viernes 27 de enero un nuevo evento se llevará a cabo en el que la modelo tejana coronará a una de sus compañeras de Miss USA para que comience con sus labores.

R’Bonney Gabriel aceptó la renuncia de su corona como reina de Estados Unidos y se la cederá a la primera finalista. Por lo que este viernes, la originaria de Texas se presentará en un evento para coronar como Miss USA a Morgan Romano.

Romano, una joven de 25 años y estudiante de ciencias en Ingeniería Química, fue quien representó a Miss Carolina del Norte en el reinado nacional de Estados Unidos y quien ahora se hará cargo de reemplazar a Gabriel en las actividades venideras.

La decisión fue tomada por Gabriel luego de conocer la agenda que tendrá que cumplir como la nueva Miss Universo. Para este nuevo título deberá enfocarse en sus obligaciones como reina universal, por lo que no podrá cumplir con varios compromisos como Miss USA.

Por otro lado, la productora RPM, que se encarga de las preliminares estatales para Miss USA, ha hecho énfasis en que Morgan Romano no irá a Miss Universo en el año siguiente y que solo cumplirá con las labores de Miss USA.

Sin embargo, la joven ya cambió su descripción en los perfiles de sus redes sociales y ha compartido varias historias en su Instagram mostrando lo feliz que está con la noticia.

R’Bonney Gabriel y el sacrificio que hizo para ganar Miss Universo

Después de llevarse la corona, R’Bonney decidió hablar un poco del proceso que tuvo en su preparación para el certamen y allí contó algunas cosas que muy pocos conocen.

Primero, señaló que uno de los mayores retos que tuvo en el proceso fue la “poca higiene” que tuvo en los días previos al concurso, pues si bien la gente la veía radiante y fresca, realmente no era así.

De acuerdo con las revelaciones entregadas para una compañía estadounidense, la ahora reina mundial de la belleza estuvo 16 días sin lavarse el cabello.

“En realidad me sentí tan sucia cuando llegué a la final. No me he lavado el cabello en todo este tiempo desde que me fui al concurso el primero de enero ¡Y todavía no lo he hecho!”, dijo días atrás.

Esto con el fin de mantener los productos que le habían aplicado “para verse más bella y ganar puntos con el jurado”.