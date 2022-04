Ricardo Montaner se adueña del celular de Camilo para dar un gran anuncio Foto: @Montaner

Este hecho causó tanto revuelo que muchos fanáticos se preguntaron qué estaba haciendo Ricardo Montaner desde la cuenta de Instagram de Camilo.

Puedes leer: ¿Nació Índigo de Camilo y Evaluna? Ricardo Montaner subió foto con su nieto

Cabe resaltar que la familia Montaner ha sido noticia por las últimas semanas debido a la llegada de Índigo, el hijo de Evaluna y Camilo.

Aunque aún no se sabe nada del nacimiento del bebé o la bebé todos los seguidores están a la expectativa.

Ricardo Montaner se adueña del celular de Camilo para dar un gran anuncio

El suegro de Camilo, Ricardo Montaner, decidió adueñarse de las redes sociales de su yerno para dar una gran noticia.

Se trata del lanzamiento de su más reciente sencillo musical “El día que me quieras”, que desde la cuenta de Instagram de Camilo, invitó a los seguidores a escucharla.

En el video que subió en las historias de esta red social, Montaner aclaró que ni su hija Evaluna ni Camilo aparecerían en este.

Aunque en un movimiento que hizo Ricardo Montaner se vio a Camilo acurrucado y riendo de la hazaña de su querido suegro.

Te sugerimos: Ricardo Montaner confunde a sus seguidores con tuit sobre Índigo

“Hola tribu. Me robé el celular de Camilo, ellos no van a salir, ni Camilo ni Eva, pero les quería decir que ya salió mi nueva canción ‘El día que me quieras’. Es un video muy bonito, entonces yo quiero aprovechar este espacio que me brinda la vida para que por favor se metan en YouTube y vean el video”.

El nacimiento de Índigo en la familia Montaner

Ricardo Montaner y toda la familia se encuentran a la espera del nacimiento de Índigo, el hijo de Camilo y Evaluna.

Lo que se sabe por el momento es que Evaluna ha tomado la decisión de tener un parto en casa junto a su familia.

Todos los seguidores de esta pareja están a la espera de saber si Índigo es un niño o una niña.

Leer también: Beneficios y peligros de dar a luz en casa, como lo hará Camilo y Evaluna Montaner