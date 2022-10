Ricky Martin: los alimentos que el cantante deja comer a sus hijos en casa

Martin es defensor del medio ambiente, por eso procura que sus hijo tengan una alimentación sana, que incluya vegetales y frutas. Evita el consumo de alimentos procesados y con altos niveles calóricos.

USA9104. SAN JUAN (PUERTO RICO), 13/07/2022.- Fotografía cedida por Sony Music Latin donde aparece el cantante puertorriqueño Ricky Marti. El artista puertorriqueño Ricky Martin lanzó este miércoles de manera sorpresiva un nuevo disco de solo 6 canciones, a casi una semana de comparecer ante un tribunal por un presunto caso de violencia doméstica que le impuso otro hombre. EFE/ Sony Music Latin / SOLO USO EDITORIAL/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) Foto: EFE/Sony Music Latin - Sony Music Latin

Apoya el tema del ejercicio y la actividad física en casa. Además de ser partidario en usar objetos reutilizables en el hogar, así se lo ha enseñado a su esposo, Jwan Yosef y sus cuatro hijos: Matteo, Valentino, Lucía y Renn para que juntos tengan conciencia con la conservación y el respeto por el medio ambiente.

Estos son los alimentos que consumen los hijos de Ricky Martin

Las ordenes de Ricky se han cumplido y sus hijos, sobre todo los mayores han adaptado este saludable estilo de vida al ser fanáticos de algunos platillos como la ensalada de pasta, pomelo, bagels y dulce de canela con helado, así como jugos naturales.

Por otro lado, el boricua no permite que sus hijos consuman las carnes rojas y la comida grasosa. Además, las sustituye para sus hijos con alimentos más naturales donde las fruta y verduras son las protagonistas de la alimentación de los más pequeños, eso sí siempre de la mano de un experto de nutrición.

El cantante ya había revelado esta situación cuando concedió una entrevista a Vanity Fair donde reveló: “Todo en casa es orgánico y reciclable, incluso los envases”. En cuanto al postre, uno de los alimentos favoritos de los niños los sustituye por dulce de canela o helado mientras que Ricky termina sus almuerzos con un café de Starbucks o jugos naturales.

En pandemia Ricky se encargó de todo en casa, saliendo y trayendo medicamentos y comida para su esposo e hijos:

“Estoy celebrando que estoy en mi casa, meditando, reflexionando, saliendo a buscar medicina y alimentos, porque no dejó que nadie lo haga, en el único que confío que va a volver soy yo”, dijo el puertorriqueño.

En una entrevista para la revista GQ México Ricky Martin confesó algunos secretos

“Soy bastante vegetariano así que intento consumir proteína que no sea del tipo animal”

En un video publicado en las redes de la revista GQ México, el boricua de 50 años confesó el trastorno que es llevar su bote de proteína a todos lados “No tengo opción, me lo tengo que llevar, esto no es carry on friendly así que a veces cumple la función de almohada”, sentenció el cantante y dejó en claro que es muy metódico con su dieta.