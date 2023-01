Roberto Cano: “Estoy tratando de adelgazar o me voy a quedar sin trabajo”

Roberto Cano actualizó a sus seguidores en una entrevista exclusiva con La diva Rebeca. El actor habló de sus proyectos, sus cambios de peso y de las dificultades que enfrentan los actores en Colombia.

El actor no se guardó nada, abrió su corazón y se refirió a su futuro.

Roberto Cano: En Colombia infravaloran la experiencia

“No entiendo, y me refiero económicamente. Todo el mundo valora a los actores mayores muchísimo, pero a la hora de pagarles no tanto. Dicen que son actores en decadencia. Vaya dígale eso a Anthony Hopkins o a un actor cualquiera en Brasil (…) Debería ser que entre más experiencia tienen, más deberían pagarles. Aquí cuando cumplen más años los dejan por allá. Si hay alguien que genera placer verlos actuar es Vicky Hernández, Consuelo Luzardo, es un placer verlas, pero no todos están trabajando y activos. Es muy triste, es muy triste porque uno ve para donde va”, manifestó el bogotano.

Un actor versátil

“Esas son las cosas que me sacan de quicio (…) mi carrera fue muy decorosa, he hecho una cantidad de personajes que no hubiera podido hacer si no me hubiera engordado, si no me hubiera adaptado para ese tipo de papeles. Logré salirme de ese molde, de esa casilla”, expresó a La diva Rebeca.

¿Tiene otros trabajos?

“Por eso tengo emprendimientos, vendo cuadros, hago fotos, hago maletas, no me voy a quedar quieto porque hay que garantizar el dinero. Y estoy tratando de adelgazar o me voy a quedar sin trabajo el otro año”, dijo el protagonista de Pobre Pablo.