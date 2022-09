Roger Federer: su edad, cuántos hijos tiene y otros datos curiosos sobre su vida

En una carta y un video difundido en sus redes sociales, el tenista suizo ha dicho que la Laver Cup en Londres, que se disputa del 23 al 25 de septiembre, será su último torneo en el Circuito de tenis. Roger se despide del tenis profesional a sus 41 años, después de ganar 20 títulos de Grand Slam y 103 torneos en total.

Roger Federer anunció su retiro del tenis a sus 41 años. Foto: EFE - GERRY PENNY

El tenista suizo comentó a través de un video:

“Como saben muchos de ustedes, en los últimos tres años se me han presentado muchos retos en forma de lesiones y cirugías. He trabajado duro para volver a la mejor forma competitiva, pero también conozco los límites de mi cuerpo y el mensaje que éste me ha dado. Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en 24 años. El tenis me ha tratado con una generosidad que nunca hubiera podido soñar. Y ahora debo admitir que es el momento de terminar mi carrera”, anunció.

“Jugaré a tenis en el futuro, por supuesto, pero no será en Grand Slams ni en el circuito ATP. Esta es una decisión agridulce, porque echaré de menos todo lo que el circuito me ha dado”, añadió.

A la publicación varios tenistas se han unido para expresar su apoyo a Federer a través de redes sociales

Como, por ejemplo, su amigo el español Rafael Nadal

“Querido Roger, mi amigo y rival. Desearía que este día nunca hubiera llegado... Es un día triste para mí personalmente y para los deportistas de todo el mundo. Te lo dije cuando hablamos y ahora está aquí. Ha sido un placer, pero también un honor y privilegio compartir todos estos años contigo, viviendo tantos momentos increíbles dentro y fuera de la cancha”, comentó el tenista.

Estos son algunos datos curiosos y relevantes del máximo ganador de torneos Grand Slams en la historia del tenis.

Edad de Roger Federer

El tenista nació un 8 de agosto de 1981 (edad 41 años) en la ciudad de Basilea, Suiza.

Hijos: tiene dos pares de gemelos

El tenista Roger Federer y su esposa, la tenista Mirka Vavrinec son padre de dos pares de gemelos. En el 2009 nacieron Riva y Mayla Rose. Cinco años después tuvo a Leo y Lenny.

Roger Federer fue vegetariano

Fue vegetariano hasta los 14 años. Sin embargo, cuando empezó a jugar tenis de forma profesional, su dieta cambió drásticamente así que dejó las verduras y frutas a un lado.

Es aficionado a la música

Estudió música en su juventud y se especializó en piano. Aunque no ha tocado este instrumento en público, en las redes sociales han circulado videos en donde se lo ve ensayando frente a un piano de cola.

Embajador de causas sociales

Es embajador de UNICEF. En el 2005 organizó el Rally del Socorro e invitó a sus colegas tenistas para recaudar fondos para los damnificados del Tsunami que azotó Oceanía.

El fútbol corría por sus venas

Roger Federer alcanzó a llegar a las inferiores del Basilea, el tenista confesó en una entrevista que de niño soñaba con ganar la Champions League. Sin embargo, el tenis fue su pasión y lo dejó para seguir su destino en el deporte blanco