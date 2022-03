¿Ryan Gosling será Ken en la película de la Barbie? Esta imagen lo confirmaría

La fotografía confirmaría a Gosling como el actor que interpretará a la pareja de la Barbie. Foto: Redes

Así lo revela una fotografía, en la que el canadiense Ryan Gosling no pudo disimular con su gorra el color de su pelo. Desde hace meses se viene especulando con el nombre de la estrella que tendrá el reto de representar al compañero inseparable de la muñeca creada en marzo de 1959.

Por supuesto, Barbie también será interpretada por otra figura del cine: Margot Robbie. La actriz confirmó la participación en la producción que ya empieza a generar expectativa.

Los únicos acercamientos a los que habíamos tenido los espectadores a las versiones de carne y hueso de ambos juguetes están vinculados a mujeres y hombres dispuestos a operarse para lucir como los icónicos personajes.

Barbie, la película: ¿de qué se tratará?

A la Barbie se le ha criticado por estereotipar a la mujer. Su imagen de princesa vanidosa está cuestionada por el movimiento feminista e incluso por Los Simpson; el dibujante Matt Groening le dedica un capítulo a una muñeca (Stacy Malibu) que bien podría ser ella.

Juan Sanguino, en el artículo ¿Tiene sentido la Barbie en una sociedad como hoy?, escribió lo siguiente en la revista Vanity Fair: “es también una apología salvaje del consumismo: Barbie no hace cosas, se las compra. Por un lado, ha sido una pionera feminista (fue astronauta, jueza o presidenta antes de que ninguna mujer lo consiguiese en el mundo real); pero, por otro lado, a pesar de haber tenido más de 200 carreras profesionales (lo cual es feminista y también una estrategia para vender vestidos: la muñeca es barata, los accesorios mucho más caros), Barbie realmente no hace nada y sus accesorios son trocitos de plástico rosa, no tienen utilidad como sí ocurre en el caso de los juguetes para niños. Y lo único que diferencia a la Barbie astronauta de la Barbie entomóloga es su ropa, lo cual alimenta su condición de icono de la superficialidad”.

Ante su mala reputación, los dueños del filme que aparentemente se está grabando decidieron que Greta Gerwig sea la directora (Lady Bird y Little Women). Su intención es que la historia retrate a modo de lección a una Barbie que combata la idea de lo perfecto en la mujer.

Se llevarán una sorpresa los que esperan una película que perpetúe el cliché de la Barbie.

El reparto que está confirmado

Aunque es incierta la fecha de lanzamiento, la película contará con los actores America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Simu Liu y Ariana Greenblatt. Los especuladores del entretenimiento creen que los fanáticos podrán verla en el segundo semestre de 2023.