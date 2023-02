Sara Corrales: la nueva e impactante confesión sobre Robinson Díaz

Luego de convertirse en blanco de todas las críticas por ser la artífice de la separación entre Robinson Díaz y Adriana Rango, una pareja que llevaba 17 años de matrimonio, Sara Corrales habló del tema años atrás en W radio en 2009.

La modelo afirmó que había un pacto de palabra entre los tres afectados que consistía en guardar silencio respecto a este tema. “Adriana Arnago me hizo jurarle que que este tema quedaría entre los tres, pero al verme tan atacada decidí dar mi versión”, confesó Corrales en los micrófonos.

¿Qué dijo Sara Corrales sobre Robinson Díaz?

En el momento en el que ella habló de su pequeño romance con el actor, Corrales comentó que su pareja actoral le pedía tiempo para solucionar este triángulo amoroso , “él me decía yo te amo Sara, te adoro, dame un poco de tiempo”.

Sara Corrales reveló detalles inéditos de lo que sucedió con Robinson después de conocerse su infidelidad. Foto: Instagram - Instagram

La artista además desmintió que el hijo de la pareja estuviera presente cuando Adriana Arango encontró a su ex esposo en el apartamento de Sara Corrales.

“Es la primera vez en mi vida que me enamoro de un hombre casado y del hombre equivocado”, confesó la paisa.

Si bien esta historia había quedado como uno de los temas más sorprendentes de la farándula, hora Sara vuelve a revivirlo todo luego de concederle una entrevista a la periodista y actriz mexicana Mara Patricia Castañeda, en su canal de YouTube.

La colombiana reveló detalles inéditos de lo que sucedió con Robinson, incluso después de que se supo todo el escándalo, pues –al parecer– el paisa quería un segundo tiempo con su coterránea y ella se encargó de dejarle claro que eso no iba a suceder jamás.

“Después me lo vuelvo a encontrar varios años aquí en México, ya era una mujer y, por supuesto, ya no creía en los cuentos de hadas que en su momento me dibujó. Entonces, pues nada, me lo vuelvo a encontrar y vuelve a intentarlo y le dije: ‘ay, mi vida, mi vida, no, muchísimas gracias, de verdad ubícate, ya no soy la misma niña de antes, ya soy una mujer, muchísimas gracias, pero no, bye’”, declaró la paisa en la entrevista.

Estas palabras resonaron fuertemente entre los seguidores del actor, pues ese encuentro habría ocurrido cuando los dos actores tuvieron que volver a compartir set en la serie El señor de los cielos lo cual sucedió hacia el 2014, justamente cuando Adriana le dio una nueva oportunidad a Díaz.

Ante ello, las reacciones entre los usuarios de las redes estuvieron mezcladas: “No puede ser que la haya buscado de nuevo, pero siempre ella era la mala qué bueno que lo aclaró”; “Muchas veces las mujeres terminan siendo las condenadas, pero los hombres son tenaces”; “Yo adoro a Sara y qué bueno que no terminó estando con Robinson, ella es mucho para él”.

