Matthew Perry de ‘Friends’ rompió su compromiso con Molly Hurwitz

El actor de ‘Friends’, de 51 años, confirmó la ruptura con su novia, de 29 años, a través de un comunicado que envió a People.

Después de tres años de estar juntos, Matthew Perry y Molly Hurwitz terminaron su compromiso. Hace siete meses, en noviembre, el recordado actor de ‘Friends’ le había propuesto matrimonio a Hurwitz, una agente literaria.

La pareja empezó a salir en 2018 y fue en diciembre de 2019 cuando aparecieron públicamente por primera vez. Al momento del compromiso, el artista dijo “afortunadamente, estaba saliendo con la mujer más grandiosa del planeta en ese momento”.

En un comunicado enviado a People, Perry dijo que “a veces, las cosas simplemente no funcionan. Le deseo a Molly lo mejor”. Confirmando así el fin de su relación con Molly Hurwitz. Esta era la primera vez que el artista estadounidense se comprometía.

Aunque a lo largo de su carrera se le han conocido diferentes romances y noviazgos, como sus relaciones con Julia Roberts, Renée Zellweger y Salma Hayek, no fue hasta que conoció a Hurwitz que el actor quiso pasar por el altar.

En redes sociales, por ahora, Perry no ha compartido información sobre la separación. Por su parte, Hurwitz tampoco ha dado declaraciones públicas y sus cuentas en redes son privadas.

Matthew Perry en el reencuentro de ‘Friends’

El pasado 27 de mayo, HBO Max estrenó uno de los reencuentros más anhelados por los fanáticos. Los seis protagonistas de ‘Friends’ se reunieron para recordar anécdotas y contar secretos del rodaje. 17 años después de que terminará la serie, el especial contó con invitados especiales como Justin Bieber y David Beckham.

Aunque no hay una cifra confirmada, The Hollywood Reporter reveló que el elenco de seis amigos habría facturado entre 2,4 y 3 millones de dólares por su participación en este especial.

Además de revelaciones como que David Schwimmer y Jennifer Aniston se gustaban en las primeras temporadas, la apariencia de Matthew Perry fue uno de los aspectos que más comentarios levantó entre los espectadores. De hecho, el productor Kevin Bright y el director Ben Winston se pronunciaron sobre el estado del actor.

Bright le dijo a The Hollywood Reporter que Perry “parece más fuerte y mejor que la última vez que lo vi.” Winston declaró en el mismo medio que “la gente a veces puede ser cruel. Ojalá no lo fueran” y que el actor “estuvo genial” en el reencuentro.

El director también le dijo al podcast TV’s Top Five de The Hollywood Reporter que no creía que Perry estuviera lidiando en este momento con ningún problema relacionado a su salud.

Recordemos que el artista estuvo entrando y saliendo de rehabilitación por sus adicciones entre 1997 y 2001. En 2013, en entrevista con People, Perry habló sobre su difícil batalla contra el alcohol y los analgésicos. En ese momento, el artista declaró “no se puede tener un problema de drogas durante 30 años y luego esperar que se solucione en 28 días”.