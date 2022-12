¿Se confirma quién es el nuevo novio de Carolina Cruz?

Carolina Cruz se ha convertido este año en una de las personalidades más comentadas, aunque su trabajo de casi veinte años en la televisión colombiana es digno de resaltar, en 2022 ha sido noticia por su vida personal.

A principios de este año, la presentadora de televisión hizo oficial que se separaba de su pareja de más de catorce años, Lincoln Palomeque, con quien tuvo dos hijos, Matías y Salvador. A raíz de esta noticia, muchos se preguntan si ella ya está lista para darse una nueva oportunidad en el amor.

Todo parece indicar que Carolina Cruz ya tiene nuevo novio, al menos así lo confirma el programa ‘Lo Sé Todo’, que incluso se atrevió a mostrar quién es el hombre afortunado.

“Tal parece que llegó una nueva inspiración a la vida de la presentadora Carolina Cruz. Ya que últimamente se acompañan, ¿qué tal, hacen bonita pareja?”, dijo el show del Canal 1 a través de sus redes sociales.

Aunque el tema de su nueva pareja ha sido muy mencionado en los últimos días, de momento la vallecaucana no ha dicho mucho al respecto.

El post de Lo Sé Todo muestra a la también emprendedora muy bien acompañada de un hombre que pareciera ser de su misma edad, aunque no especifican el nombre del personaje, es evidente que no es una celebridad.

¿Es una falsa alarma?

Sin embargo, en los comentarios de la publicación, varios internautas expresan que este hombre en cuestión no es el novio de Cruz, que de hecho es un amigo muy cercano a ella, tanto así que algunos aseguran que es homosexual.

Carolina Cruz confirma que está emocionada por un nuevo hombre

Vale recordar que hace poco Carolina Cruz dio una entrevista a Eva Rey, en la cual hablaron de su vida sexual e incluso ella confesó que sí está saliendo con alguien, solo que no está lista a hacerlo oficial.

La periodista le preguntó: “¿Cuánto hace que no haces el amor?”, ante esta llamativa pregunta, Carolina Cruz no pudo evitar estallar en risas, luego contestó: “No hace mucho”, estas palabras dejaron con más dudas a la española y le pidió aclarar, pero la vallecaucana solo reiteró: “Que no hace mucho”.

Entonces Rey mencionó que al ser así podría decirse que hay alguien en su vida en estos momentos, algo que la también empresaria no quiso negar, de hecho, confirmó que es cierto, que está muy contenta, sin embargo, aclaró que todavía no sabe cuándo será el momento indicado para hacerlo oficial y presentarlo.