Sebastián Caicedo habló de darse otra oportunidad en el amor y ser padre otra vez

Hace unos meses atrás la actriz Carmen Villalobos revelaba por medio de un video su separación con su esposo, el actor Sebastián Caicedo tras diez años de unión.

La pareja tomó la decisión de separarse y tomar caminos distintos pues la relación no funcionó, así que por separado cada uno se concentrarán en sus carreras y los proyectos laborales venideros.

Puedes leer: “Hasta ‘gay’ me han dicho”: Sebastián Caicedo se destapó y habló de su nuevo amor

Después de su separación de Carmen Villalobos, Sebastián Caicedo confesó cómo se encuentra actualmente. Foto: Instagram

“Lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie”, Sebastián Caicedo

La noticia tomó por sorpresa a todo el mundo del espectáculo y la farándula por la separación de la pareja, además era uno de los romances más estables del espectáculo nacional.

Sin embargo, después de unos meses es el actor caleño quien ha vuelto a hablar sobre lo que ha vivido durante estos meses de soltería.

El actor de 40 años se sinceró y relató varias cosas de su vida amorosa y le contó detalles de su vida actual y en exclusiva a la revista People en español.

“Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie”, dijo al medio de comunicación.

Puedes leer: Carmen Villalobos lanza pullas a su ex: “Ahora resulta que no soy suficiente”

“Soy un hombre enamorado de la vida. De pronto me veo en una relación, no sé si con hijos, ¿por qué no?, hay que estar abierto a una paternidad. Toda la vida he sido muy espiritual, el ser humano se acuerdo de Dios cuando pasan momentos complicados. Después de este proceso que tuve este año tenía dos caminos: refugiarme en Dios o la vida mundana, pero me fui por lo primero”, comentó el actor

También comentó: “Siempre voy a estar abierto al amor. Es el sentimiento más bello que el ser humano puede sentir. Para nadie es un secreto lo que he vivido este año, no es fácil, no se lo deseo a nadie. Estoy fortalecido, tranquilo y, sobre todo, de la manito de Dios, estoy visualizando para donde voy, con nuevos proyectos. Estamos bien gracias a Dios”, comentó el caleño quien está optimista en su futuro con el deseo de formar una familia.

La celebridad colombiana comentó que en la actualidad desea verse en una nueva relación, tal vez con hijos y una familia sólida, dejando al aire los acontecimientos que lo puedan sorprender.

Desde Miami el actor comentó a People en español: “No me arrepiento, estoy feliz y espiritualmente más enriquecido, si algo me dicen que pueda recomendar eso. A veces llenamos vacíos que al final terminan siendo vacíos mucho más grande”.