Sebastián Martínez y su polémica frase: “Medellín debería ser la capital”

Sebastián Martínez es uno de los actores talentosos y reconocidos en la televisión y esta vez ha generado polémica por cuenta de sus declaraciones a través de unas historias que subió en su perfil de Instagram.

El actor protagonista de la telenovela ‘Hasta que la Plata Nos Separa’ del Canal RCN se encuentra en Medellín con su esposa, la actriz Kathy Sáenz para promocionar los productos de la exreina en la feria de moda y belleza ‘Expobelleza 2022′.

Te puede interesar leer: Los matrimonios más cortos de la televisión colombiana

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz tienen un hijo llamado Amador Foto: Instagram

La polémica frase de Sebastián Martínez por la capital país

Todo sucedió cuando Sebastián a través de sus historias de Instagram brindó su opinión sobre estar en Medellín, lugar de donde es oriundo el actor.

“Andamos por Medellín, rico volver a la tierrita, Medellín está divino, divino, divino. Ha crecido, impresionante, ha evolucionado, impresionante”, así comenzó la charla que tuvo con sus seguidores, después comentó:

“Los restaurantes son divinos, los hoteles increíbles. Medellín es una locura. Debería ser la capital. No porque yo haya nacido acá, pero debería ser la capital”, dijo el actor de 39 años.

Junto a él estaba Kathy quien guardó silencio a las palabras de Sebastián con sus seguidores.

“Poco a poco les vamos a ir contando cómo es la experiencia de volver a Medellín”, comentó el actor quien se prepara para iniciar la segunda temporada de la serie ‘Pálpito’. Además le hizo promoción a los productos de su esposa, ‘Pure Beauty by Kathy Sáenz’.

Sus declaraciones han provocado comentarios de todo tipo, algunos están de acuerdo y otros no tanto. Lo cierto es que es una discusión que se ha dado no solo en redes sociales sino en el ámbito político, económico, futbolero entre otros.

¿Qué opinas de este comentario de Sebastián?

Esto fue lo que le incomodó a Sebastián Martínez de su papel de Rafael Méndez

Después de culminar su papel de ‘Hasta que la Plata nos Separe’ el actor ha confesado a través de sus InstaStories qué era lo que más le molestó de interpretar este personaje.

“Ya, me quité ese mechero Mendezistico, que me tenía un poquito desperado porque no me cortaba el pelo decentemente desde hace seis meses. Eso me generó una ansiedad interna…”, expresó el actor paisa.

Puedes ver: Kathy Sáenz: “Lo nuestro fue un escándalo muy bello”

Por otro lado, en una entrevista a People en Español, el actor colombiano confesó que estuvo a punto de rechazar el papel de Rafael Méndez en esta producción porque no le llamaba la atención hacer parte de este reencauche.

Pero fue el presidente de RCN quien le insistió a Martínez de hacer este personaje.

“Él [presidente de RCN] me insistió y leí el guion, y tuve una conexión con el personaje increíble, sentí que era un gran regalo que la vida me estaba dando, de poder interpretar un personaje como Méndez. Hoy llevamos tres meses rodando y no puedo parar de dar gracias”, aseguró Sebastián Martínez.