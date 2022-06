Shakira: así es la vida de Antonio de la Rúa, el ex novio de la cantante

Shakira y Antonio de la Rúa estuvieron juntos por cerca de 11 años. Ahora él se dedica a los negocios hoteleros.

El argentino es hijo de Fernando de la Rúa y estuvo con la cantante por un década antes de que ella iniciara su relación con Gerard Piqué.

Los rumores sobre la separación de esta pareja se centraron en que la colombiana ya se encontraba saliendo con el futbolista.

Fue en el año 2011 cuando Shakira y Antonio de la Rúa anunciaron que no seguirían en la relación y cada quien tomó rumbos diferentes.

“Han sido los años más maravillosos de nuestras vidas, y gracias a ese amor y al respeto que nos profesamos el uno al otro, hemos sido una pareja excepcional, así como compañeros”, decía el comunicado que anunciaba su ruptura.

Pero, ¿qué ha pasado después de todo este tiempo con el ex novio de Shakira?

Tras la separación de esta pareja se había anunciado que seguirían trabajando juntos sin involucrar sus sentimientos.

“Antonio se mantiene atento en los negocios y en los intereses de mi carrera como lo ha hecho siempre. Nos movemos hacia delante como socios, trabajando mano a mano y en estrecha comunicación. Nuestra amistad y la comprensión es inquebrantable e indestructible”, dijo Shakira pero esto no se cumplió.

Antonio de la Rúa decidió demandar a Shakira sosteniendo que ella había construido su éxito gracias a él y le reclamaba 77 millones de euros.

Este hecho dejó como ganadora a Shakira mientras que De la Rúa continuó con su camino como empresario y ha cosechado una gran fortuna.

Desde hace varios años el argentino se ha dedicado a invertir en proyectos de hoteles de lujo en México y Bahamas.

Luego de su ruptura con la cantante colombiana, Antonio de la Rúa se dio una segunda oportunidad en el amor y conoció a Daniela Ramos, una modelo y DJ también de Colombia.

“A Antonio lo conocí en Bogotá, en una discoteca por una amiga en común. Antes de ser novios, estuvimos cuatro meses hablando por teléfono y mandándonos mails… pero nunca nos volvimos a ver. Después nos encontramos en Ibiza y ahí se concretó nuestro romance”, dijo Daniela Ramos en una entrevista a Hola Argentina.

Muy pronto la familia creció y nació su hija Zulú en marzo de 2013, tres años después llegó al mundo Mael y se radicaron en Berlín por temas laborales de la pareja de Antonio de la Rúa.

Esta relación terminó en el 2018. El argentino es poco activo en redes sociales y no comparte nada desde el año 2021.

Mientras que Daniela Ramos ha dejado ver que ya tiene una nueva pareja y se despidió tras el fallecimiento de su ex suegro Fernando de la Rúa en julio de 2019.

Lo último que comentó De la Rúa sobre Shakira fue en el año 2013, “por mi parte no queda ninguna cuenta pendiente con Shakira en lo personal. La veo feliz y eso me hace feliz. Ha conseguido muchas cosas que quería, como formar una familia. No puedo más que desearle todo lo mejor a una persona con la que he estado 11 años. Para mí es una alegría verla bien, supongo que para ella será lo mismo”.

