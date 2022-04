Shakira reaparece en la playa tras escándalo de Gerard Piqué

A pesar de que Shakira ya se había dado a conocer, todavía no escogía un estilo que la identificara definitivamente. Del rojizo llamativo pasó a un rubio platinado, completamente rizado, como es su tipo de pelo natural. Desde ese entonces, ese color llegó para quedarse en su vida. Foto: Instagram

Este viernes se conocieron imágenes de la barranquillera Shakira, luego de que estallara el escándalo de Gerard Piqué y la Real Federación Española de Fútbol.

Los paparazzi y medios europeos están pendientes de la pareja, luego de que se hablara de las comisiones millonarias que recibirían por lograr que la Supercopa de España se realizará en Arabia Saudita.

Shakira reaparece feliz

En medio de toda la controversia, la barranquillera decidió salir un momento con sus hijos y tener un espacio para ellos. La colombiana fue grabada en Barcelona junto con Sasha y Milán, mientras que Piqué continúa adelante con su rutina de entrenamientos.

En las imágenes se puede ver a Shakira totalmente relajada, animada y sonriente. A pesar de que la barranquillera no quiso responder ni una sola pregunta a los periodistas, es evidente que ella lo acompaña en lo que sea necesario.

Usando un top con estampado tropical y un short del mismo tono y tela, Shakira llegó a la playa usando una bata y unas botas de playa. Sus hijos usaron pantalonetas, sandalias y camiseta perfecto para la playa.

Aunque Piqué sigue siendo cuestionado por la prensa sobre los audios filtrados, la familia decidió darse un descanso fuera del foco de los medios.

Cabe destacar que en sus redes sociales, la cantante se ha mostrado como una amante del surf y del mar. En algunas de las fotografías, ella misma ha dicho que esta actividad es “como andar en bicicleta” y que este espacio es uno de sus favoritos para despejar la mente y relajarse.

Reunión familiar en casa de Shakira

Fue el domingo, antes de todo, cuando los padres de Shakira llegaron a España junto con más miembros para reunirse después de haber pasado un tiempo sin verse.

Según medios internacionales el encuentro se realizó de forma amena. “El futbolista no tenía partido ese día y pudo estar arropado por su familia, aunque, según él ha dicho, lo único que le molesta de las grabaciones es que se hayan publicado, porque considera que es ilegal”, señaló Vanitatis.

El domingo estuvieron los padres de Shakira jugando con los niños de la pareja con quien tienen una excelente relación. “La relación de los pequeños Piqué Mebarak con los abuelos colombianos es muy estrecha. En la última gira mundial de Shakira, ambos la acompañaron por medio mundo durante todo el verano, junto a dos nannies que se encargaban de su cuidado en todo momento”.

Cuando el defensor de Barcelona tuvo tiempo, se unió a la reunión para compartir con todos a gusto. Hacía tiempo no había una reunión familiar y el fin de semana pasado lograron verse de nuevo.

Cabe mencionar que antes de este evento, la cantante y sus hijos viajaron a Miami por el cumpleaños 90 de William Mebarak. Para celebrar, realizaron una gran fiesta en la que se encontraron hermanos, primos, tíos y los amigos más íntimos.

Piqué y el escándalo

Este 19 de abril el futbolista estuvo en los titulares de varios medios debido a una negociación sobre la comisión para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudita.

Según informaron medios españoles, se filtraron grabaciones que fueron robadas a la Federación Española de Fútbol por hackers. Allí se conoció que aparentemente el defensor ayudó a negociar una comisión de $24 millones de euros para llevar la Supercopa española a Arabia Saudita.

De acuerdo con el medio El Confidencial, la RFEF dejó dos cláusulas en el contrato para obligar a Arabia Saudí a pagar a Kosmos cuatro millones de euros anuales como comisión.

Ante la polémica, el jugador decidió hablar sobre el tema. Gerard dejó claro que cualquier operación de su empresa (Kosmos) con la Real Federación Española de Fútbol es “totalmente legal” y que “lo único ilegal de todo lo que ha salido a la luz este lunes es tomar audios y filtrarlos por interés”.

“El Confidencial me llama hace una semana y me dicen que esto va a salir. Les dije que me daba igual, no me tengo que esconder de nada, estamos hablando de una cosa que es totalmente legal. La gente puede dudar de si es normalmente correcto o si hay un conflicto de interés, pero lo que es ilegal es coger audios privados y filtrarlos por interés, que no hay que ser tonto para saber quién puede estar detrás”, dijo Gerard Piqué en rueda de prensa a través de Twitch.