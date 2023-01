Shakira y Bizarrap: 10 frases polémicas que deja la ‘tiradera’ a Piqué

Este 11 de enero Shakira volvió a demostrar por qué sus fans aún la adoran y la industria de la música la tiene tan presente.

Luego del estreno de ‘Monotonía’, Shakira volvió a ser tendencia, después de que se conociera la tiradera, como muchos ya le llaman junto al Dj Bizarrap.

Shakira y su tiradera: ¿Novia de Piqué está presente?

A través de redes sociales, varios seguidores de los dos artistas citaron parte de la letra de la canción la cual en horas de la mañana se había filtrado e incluso aseguraron que este era el toque final para Piqué y sus infidelidades.

La BZRP Music Sessions #53 de Bizarrap con Shakira dejó a muchos con la boca abierta pues la letra de Shakira parece haber sido escrita para su expareja, Gerard Piqué.

Frases más polémicas de Shakira

1. “Aquí no vuelvo. No quiero otra decepción. Tanto que las das de campeón. Y cuando te necesitaba fuiste tu peor versión”, con esta frase la colombiana empezó tirando sus dardos.

2. Con un ritmo electrónico la barranquillera siguió: “Hace rato que yo debí botar ese gato. Una loba como yo no está pa’ novatos, una loba como yo no está pa’ tipos como tú. A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú”.

3. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, esa es la frase más directa para el jugador Piqué... buenos entendedores, solo basta con escucharla.

4. Lista y con su mirada directa en la cámara las frases de Shakira siguen: “Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda”.

5. Mientras tanto, en redes sociales aseguran que la palabra de “claramente” es con todo el foco de Clara Chía, la nueva novia de Piqué, por quien dejó a la intérprete: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena. Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú, pa’ tipos como tú”.

6. “Del amor al odio hay un paso. Por acá no vuelvas, hazme caso”.

7. “Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan”.

8. “Cero rencor, bebé yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo. No sé ni que es lo que te pasó, estás tan raro que ni te distingo, yo valgo por dos de 22”, ¿Otro puntazo para Clara Chía?

9. “Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio”

10. Y la última pero no menos importante: “Mucho gimnasio pero trabaja el cerebro un poquito también,fotos por donde me ven aquí me siento un rehén. Yo te desocupo mañana y si quieres traerla a ella que venga también”.