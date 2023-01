Shakira y Bizarrap: Hoy se lanza la nueva canción y se filtró parte de la letra

Ya van meses desde que Shakira ha estado en el ojo público tanto por su vida privada como por su carrera, pues tras confirmarse su separación con Gerard Piqué, la barranquillera no ha podido estar fuera de los titulares.

Además, la artista no solo ha tenido que afrontar el tema de su ruptura, también ha estado al tanto de la salud de su padre y de la justicia española, pues la Fiscalía de ese país la acusa de fraude y deberá enfrentarse a juicio para demostrar su inocencia.

Filtración canciones de Shakira

Luego del estreno de ‘Monotonía’, Shakira volvió a ser tendencia este 11 de enero, luego de que se filtrara la letra de su próximo sencillo.

La nueva letra de la canción de Shakira desató polémica en redes pues muchos dicen que es un duro golpe para Piqué. Foto: Instagram @shakira

Esta nueva canción estará acompañada del ya conocido Dj Bizzarap, quien se ha vuelto popular por su canción Quevedo, la cual ha sido muy bien recibida por el público colombiano.

A través de redes sociales, varios seguidores de los dos artistas citaron parte de la letra de la canción e incluso aseguraron que este era el toque final para Piqué y sus infidelidades.

“A ti te quedé grade por eso estás con una igualita que tú. Esto pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice parte de la letra que se filtró en redes.

Estas palabras fueron las que muchos citaron y destacaron en redes como una despedida a lo que fue su romance con Piqué, quien ahora disfruta de las mieles del amor con la joven Clara Chía en Barcelona.

¿Piqué celoso y controlador?

Cabe destacar que en entrevista con Ryan Seacrest durante la realización de su pódcast, la colombiana tildó al jugador de celoso y aseguro que a su expareja “le gustaba tener todo bajo control”.

“Por supuesto que le pregunté antes de tomar la decisión de hacer un video que, desde luego, sabía que no iba a sentar muy bien a algunas personas. Pero como desde el principio me apoyó y me animó a hacerlo, pensé que tampoco iba a generar tanta repercusión”, señaló inicialmente la cantante.

Y agregó: “Teniendo en cuenta que Piqué es un hombre muy celoso y territorial, al que siempre le gusta tenerlo todo bajo control, contar con su aprobación hizo que todo fuera mucho más fácil”, concluyó la intérprete de ‘Monotonía’.