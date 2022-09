Polémico: ¿Piqué y su novia comparten apartamento en el que vivió con Shakira?

Algunas imágenes de la novia de Piqué han estado circulando por redes sociales. Allí, varios medios han hablado no solo de cómo se conoció con el jugador sino de lo feliz que se han visto en algunas ocasiones.

Tras semanas de conocerse la separación de Shakira y Piqué, han sido varios los medios que se están fijando en la nueva relación del defensa con la estudiante de Relaciones Públicas, pues aunque no se ha definido nada sobre los niños o el futuro que tendrá cada uno, Piqué ya está mirando para otro lado.

¿Piqué y su novia comparten apartamento en el que vivió con Shakira?

El pasado 30 de agosto, a través del programa El gordo y la flaca, el reconocido periodista español, Jordin Martín, reveló nuevos detalles de la pareja de Piqué y de la relación que viven en este momento.

Entre las cosas que dijo Martín es que efectivamente ya están viviendo juntos en la residencia del jugador. “Todo este escándalo mediático, no tiene bien a la jovencita quien, aparentemente, está viviendo en casa de Piqué, donde está prácticamente refugiada, sin salir mucho a la calle…He podido fotografiar al padre de Clara Chía acudiendo al domicilio de Gerard Piqué, vestido del Barcelona y llevándole comida a su hija porque ella no sale, está recluida en esa casa… La chica no debe saber cocinar”, afirmó el paparazzi.

Igualmente, aseguró que años atrás, cuando Shakira estaba con Piqué ella también estuvo viviendo en ese mismo lugar y que allí pasó parte de su enamoramiento por el jugador antes de mudarse a la mansión que ya se conoce.

Después de que la revista Hola! dio a conocer nuevas imágenes de la boda a la que asistieron Clara Chía y Piqué los medios y paparazzi han estado más pendientes de la pareja

En las fotos que fueron portada del medio mencionado se ve que la pareja llegó hasta Mas Terrats, en la Costa Brava al matrimonio de uno de los mejores amigos del jugador. La unión entre Albert Pedret con Anna Tormo fue el escenario al que los nuevos tórtolos llegó abrazándose, coqueteando y tomados de la mano.

Estas imágenes terminaron de confirmar la relación de la mujer de 23 años y el futbolista de 35. Pues, días atrás también se había hablado mucho sobre el video revelado por el medio ‘Socialité’ en el que se vio a la pareja pasando un rato muy feliz en el concierto del cantante Dani Martín en Barcelona.

En el video conocido a través del medio y en redes sociales, se pudo ver a un Piqué relajado y muy a gusto con Clara, a quien no dudó en darle un beso en la mejilla y abrazarla durante algunas canciones.