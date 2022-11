Shakira: ya se conoce la traducción del verso en árabe de la canción ‘Ojos Así’

La canción ‘Ojos así' compuesta por la cantante barranquillera, Javier Garza y Pablo Flores fue incluida en el álbum ‘¿Dónde están los ladrones?’. y se convirtió en un éxito rotundo, canción que se ganó el corazón del mundo, pues mezclaba el pop- rock latino con los ritmos árabes lo cual fascinó al mercado latino y anglosajón.

‘Ojos así’ fue uno de los éxitos más importantes de Shakira en el año 2000, éxito que la llevó al mercado latino y anglosajón. Esta es la traducción del verso en árabe de esta canción. Foto: Youtube - Pantallazo Youtube

Lea también: Shakira: Así reaccionó la colombiana a la más reciente portada de Cromos

La canción llevó a la colombiana a ganar en la categoría de “Mejor interpretación vocal pop femenina” en la primera entrega de los Latin Grammy a sus 23 años, pues ya se perfilaba como la promesa musical del momento.

“Muchas gracias... quiero agradecer a todas las personas a toda la gente que me apoyó y a todos los que estuvieron allí y especialmente hoy, quiero dedicar este premio a aquel país que está atravesando por momentos difíciles pero nunca, nunca, nunca olvida cómo sonreír. ¡Por ti, Colombia, para ti, Colombia!”, comentó la barraquillera al recibir su primer Latin Grammy.

En el mercado anglosajón también se catapultó al llevar el tema ‘Ojos así' traducido al inglés al año siguiente de lanzarse, ‘Eyes Like Yours’ fue adaptada por la barranquillera y Gloria Estefan en el año 2001.

La exitosa canción tiene algunos versos en árabe, sin embargo, hasta ahora se puede conoocer la traducción de esa estrofa. Shakira cantó en árabe para rendirle homenaje a su padre, William Mebarak y a sus raíces libanesas.

Puedes leer: Los mensajes ocultos de Shakira a Piqué en su canción ‘Monotonía’

Esto es lo que traduce la canción ‘Ojos así'

En el tema musical se puede escuchar: “ya he, ya he, ya la he, Amr Diab”, y más adelante se escucha: “rabboussamai fikarrijaii fi ainaiha aralhayati, ati ilaica min haza ikaaouni Arjouka rabbi labbi nidai”.

En esta última estrofa se traduce lo siguiente:

“Dios de los cielos, tengo esperanza en ti, en tus ojos veo la vida, vengo hacia ti desde este universo, por favor, mi Dios, responde mi deseo”.

La canción hizo parte de la presentación de la barranquillera en la mitad del tiempo del ‘Superbowl’ 2020. Hasta el día de hoy se considera que es un clásico de la música en español y para muchos es la canción más emblemática de la colombiana que le ayudó a tocar tierras extranjeras.