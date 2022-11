“Sí somos una secta”: Camilo se refiere a la familia Montaner y genera polémica

Los integrantes de la familia Montaner han dado a conocer un nuevo proyecto que incluye la participación de todos.

Para nadie es un secreto que todo lo que esta familia hace se convierte en noticia y más cuando se trata de sus lanzamientos.

Camilo Echeverry y su opinión sobre los Montaner

El pasado 9 de noviembre, Los Montaner estrenaron un nuevo programa de televisión que dejó a más de uno con la boca abierta.

“Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y reunir a familias alrededor del mundo en un sofá para ver”, fue la publicación oficial en la cuenta de Instagram del show.

Ellos se han destacado por ser muy queridos entre sus seguidores y mantenerlos al tanto de todos los hechos que ocurren con cada uno de los integrantes.

En esta ocasión estarán todos, absolutamente todos los que hacen parte de la familia. Evaluna, Camilo, Ricky, Mau, Sara, Stefi, por supuesto el mayor de los Montaner, Ricardo y su esposa Marlene.

Evaluna de 25 años y su esposo Camilo de 28, hablaron recientemente con El Universal sobre cómo han sido percibidos.

Durante la conversación, Camilo bromeó diciendo “Sí, somos una secta”, en respuesta a la psicóloga que analizó a toda la familia aseguró que por sus comportamientos y lenguaje corporal parecían la “una secta”.

Ante ello Evaluna dejó en claro que su padre no recibe nada bien esos comentarios y que de hecho a todos les chocan: “A mi papá le molesta que le digan así a la familia porque él es muy orgulloso de ella y como que para él es un insulto gigante que lo vean no como lo que es, pero a mí me da mucha risa que digan eso, la verdad es muy gracioso”.

Ante ello, algunos comentarios en redes reflejaron opiniones a favor y en contra de lo dicho por el cantante: “Claro que lo son, esa familia es muy rara”; “Camilo no debería hablar así de la familia que le abrió los brazos”; “Sea de burla o no, me queda la duda de si en serio lo son”; “Me da risa tanta gente que opina de esto, déjenlos en paz”; “Yo adoro a Camilo y que haga broma de eso es que realmente no es relevante para ellos”; “Ellos son una familia hermosa, yo no veo por qué buscan ofenderlos”, fueron algunos comentarios.

Serie de los Montaner ya está disponible

Los primeros capítulos de la serie ya se encuentran disponibles en la plataforma elegida para su publicación y ha sido muy bien recibida por la gente.

Según lo dio a conocer la propia artista venezolana Evaluna, por medio del video, la serie de “Los Montaner” será transmitida por la plataforma Disney Plus.

“Es una serie intergeneracional, en la que los espectadores podrán presenciar por primera vez los aspectos íntimos y reales, y las relaciones de una de las familias más famosas del entretenimiento latino. Siendo el primer espectáculo de su tipo en el espacio latino, esta serie reúne a diferentes generaciones para ver y vivir esta experiencia única junto a la familia”, dijo Lex Borrero, productor ejecutivo de la producción.

Todos los integrantes de la familia Montaner se encuentran muy emocionados de abrirles el corazón y las puertas de su vida a los seguidores.