Simone Biles y su propio emoji en Twitter

La gimnasta estadounidense Simone Biles no para de batir marcas, incluso cuando no está compitiendo. El emoji, que es una imagen utilizada en las redes sociales y en lo teléfonos móviles, representa una cabra con unas mallas y una medalla de oro al cuello, en una referencia al título de mejor gimnasta de la historia (Greatest Of All Time, GOAT, palabra que significa cabra en inglés), que reivindica muy a gusto.

GOAT ya se ha usado en el pasado para definir a otros deportistas, desde el futbolista argentino Lionel Messi hasta el quarterback estadounidense Tom Brady o el tenista Roger Federer. Su emoji fue bautizada como “Goldie, la cabra” y apareció durante los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020.

Biles incluso ha empezado a llevar en competición unas mallas con una cabeza de cabra de lentejuelas con el fin, asegura, de animar a los jóvenes. “Espero que los niños que lo vean no vuelvan a avergonzarse de ser buenos en el ámbito que sea”, explicó recientemente en una entrevista.