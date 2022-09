Sofía Estrada, hija de Paola Turbay, una DJ y actriz que se quiere comer al mundo

Sofía Estrada será unas invitadas estelares para presentarse a Wild Brunch con lo mejor de sus mezclas este sábado 17 de septiembre en Bogotá, en medio de una experiencia disruptiva, salida de lo común, es el plan perfecto para que los bogotanos y todos los visitantes de la capital se levanten a bailar.

En este esperado evento se encontrará el género urbano con la electrónica, esta es su segunda para en el marco del Fifth Dimension Tour y el fin de semana en el que se celebra Amor y Amistad.

Más de 6000 amantes de la música y los buenos planes tienen esta cita en el Centro de Eventos Autopista Norte desde las 3 de la tarde. Además de estrada, también se presentarán artistas de la talla de Justin Quiles, Lenny Tavarez, Béele, Totoy el Frío, Mnkybsnss, entre otros. Las entradas ya están disponibles en TuBoleta.

Cromos entrevistó a la creadora de contenido y DJ, Sofía Estrada, para conocer un poco más de la propuesta que veremos en esta nueva edición del Wild Brunch y otros detalles de su vida en la actualidad.

Cromos: ¿Cómo te llegó la oportunidad de participar en el Wild Brunch?

Sofía Estrada: Yo empecé como DJ hace un tiempo gracias a una pasión que yo tuve desde muy chiquita, no se dio porque tenía que enfocarme en todo lo que era el colegio, también era muy deportista, entonces la música se había quedado a un lado.

Pero durante la pandemia me enfoqué mucho en mis pasiones, tengo muchas pasiones, a mí me dicen el camaleón porque me meto dónde sea, cómo sea y parezco parte del clic desde hace mucho tiempo.

Una de esas pasiones fue la música, la verdad ha sido una aventura hermosa, llena de gente muy bonita, una travesía muy dura también porque la industria de la música no es una industria fácil, pero creo que eso es lo bacano de luchar por lo que uno quiere, dentro de esa industria he encontrado grupos como el Wild Brunch que me han abierto los brazos para darme esa oportunidad, esa plataforma para poder mostrar lo que tengo por dentro.

C: ¿Qué detalles nos puedes adelantar sobre tu presentación?

SE: Yo en este momento, musicalmente, me estoy enfocando en lo que es afro house, un poquito de melodic techno, de vez en cuando le meto un poquito de trote. En este performance específicamente no voy a traer un nuevo sazón que le estoy metiendo al show porque todavía no está preparado, pero no sé si en diciembre, que tal vez voy a estar con ellos, o si en otro momento pueda hacerlo, ese el único sneek peek que puedo dar sin venderlo todo.

C: ¿Tienes alguna especie de ritual antes de salir al escenario?

SE: Primero, el día antes, yo estoy constantemente bajando música, pero el día antes del show me aseguro de bajar todo lo nuevo que ha salido ese día, a mí siempre me gusta que, si me monto al stage mostrar lo nuevo, porque todavía no me llegan unreleased, entonces eso es un ritual miniatura.

Antes del show, antes de cualquier cosa que yo haga públicamente, me meto a la ducha, hago una meditación, respiro, me baño con agua helada, dentro de la meditación hago un mantra protectivo, porque muchas veces, no nos cuentan esto, pero a los artistas por estar frente a mucha gente nosotros nos volvemos una esponja de energía, entonces nos chupamos la alegría, la tristeza, la rabia, todo, y es muy normal que cuando uno se baje de ahí al otro día uno quede como frenado.

C: ¿Quieres seguir profesional o académicamente la carrera de música?

SE: En este momento permito que la vida me vaya mostrando por donde ir y lentamente como que la música es una industria que solo me grita, mi novio actualmente es músico, entonces nos pasamos todas las tardes en sesiones de producción, composición y lo más bacano de eso es que el producto y el compositor son DJs, entonces estoy rodeada de DJs y poco a poco he aprendido de ese mundo.

Académicamente no quisiera irme a aprender música porque personalmente la escuela, la educación en sí, ella y yo no vamos muy bien juntas, pero lo que sí va conmigo es la escuela de la calle y tener buenos profesores en un estudio y en un lugar me han cambiado toda la percepción de la música.

C: ¿Qué otros proyectos tienes en estos momentos?

SE: Mi mánager me acaba de decir que me aceptaron para un casting en una serie, entonces voy a estar como actriz, voy a estar como creadora de contenido, tengo otro proyecto que está en camino, ese no lo quiero mencionar porque todavía está muy crudo, pero ese va a ser muy bacano porque va a ser compartir y enfocado en la salud mental y el mundo femenino, así como con la música.

C: ¿Algún consejo que te haya dado tu mamá, Paola Turbay?

SE: Yo no quisiera hablar de mi mamá porque parte de este proceso de armar mi camino, que esto es algo que también me ha dicho mi mamá, como nosotros somos colombianos y vivimos en un mundo muy pequeño, si yo quiero salir adelante me tengo que desprender de mi mamá, crear mi propio camino, entonces si sigo con el tema de ‘mi mamá me dijo, mi mamá me hace’ pues entonces nunca voy a lograr dejar de ser la hija de Paola Turbay y ser Sofía Estrada, ese es un consejo que me ha dado mi mamá, buscar la forma de separarme de ella, utilizándola a ella como un impulso, pero también no quedarme.

C: Danos un tip para crear contenido en redes sociales.

SE: Ser tú mismo, no maquillar las cosas tanto, yo creo que lo que la gente le gusta de lo que yo he hecho a lo largo del tiempo es que yo no me las doy de diva o de que mi vida es perfecta y que siempre soy feliz y que todo me llegó en bandeja de plata, no, yo soy un humano, no siempre estoy feliz, no siempre estoy brava, soy completamente emocional y creo que esa transparencia le permite a uno realmente acercarse a la gente que lo sigue, porque es muy distinto tener 10 millones de seguidores, pero que mil de esos crean en ti y en realidad conecten contigo eso no vale, pero si tú tienes 30 mil seguidores y de esos 25 mil dicen ‘qué vieja tan chimba, esta vieja me toca, cuando tú la ves en la calle le das un abrazo y le dices eso que subiste el otro día me tocó el corazón’ yo creo que eso es lo que ayuda a que la gente crezca en realidad, porque los números no son nada, para mí esto es sobre la conexión que uno crea con la gente.

C: ¿Qué sueños te gustaría cumplir con tu plataforma?

SE: Obviamente tocar por el mundo, compartir música por el mundo. Me encantaría también ser una de esas personas que llevan a Colombia al mundo, que ponen a Colombia, a Bogotá, a Medellín, en el mapa, eso es algo que me parece increíble de lo que Maluma ha hecho con su carrera musical. Sentimentalmente quiero lograr lo mío para poder armar mi fundación, tener mi casa, mi familia, lograr mi camino para que los otros también logren lo que ellos quieren.