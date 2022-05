Stranger Things: personajes mitológicos de la serie y otras historias fantásticas

La cuarta temporada de “Stranger Things”, en la que han invertido 270 millones de dólares, se dividirá, como viene siendo habitual últimamente en las ficciones de Netflix, en dos partes. Foto: Cortesía: Netflix

La expectativa por el estreno mundial de la cuarta temporada de Stranger Things en Netflix, nos animó a buscar sobre el origen de los personajes mitológicos de esta serie y de otras historias fantásticas. Te compartimos datos sobre su origen, mundos en los que habitan y otras curiosidades.

“Estas criaturas legendarias no deben ser consideradas solo como representaciones pintorescas del folclore, sino como una ventana a lo que es la visión del mundo en otras sociedades. En ese sentido, conocer el origen y significado de los nombres puede facilitar la identificación y comprensión de aquellos mitos que encierran una parte de la identidad social de los pueblos”, señala Gianluca Pedrotti, lingüista de Babbel, quien nos amplía más sobre lo que no conocemos de los personajes fantásticos.

Las criaturas más tenebrosas de Stranger Things

Demogorgon: Este monstruo, apodado así por Mike y sus amigos, es una criatura humanoide depredadora que vivía en la dimensión paralela conocida como el Mundo del Revés. En el juego Dungeons & Dragons - Calabozos y Dragones – que juegan los personajes de Stranger Things, el Demogorgon es un príncipe demonio con dos cabezas que se esfuerzan por dominar el uno al otro, pero son incapaces de hacerlo. Y en la mitología griega, Demogorgon es un Dios o Demonio asociado con el inframundo, se conoce como demogorgon (dedaimon, genio, georgos, que trabaja la tierra) a la divinidad o Genio de la Tierra. El ciclo de vida de un Demogorgon tiene varias etapas. Entre ellas: Pollywog o renacuajo en español; Frogogorgon de la palabra frog (rana en inglés); Catogorgon de la palabra cat (gato en inglés) y Demodog o Demoperro en español (del tamaño de un perro grande).

Monstruo Sombra: este monstruo es el principal antagonista en la temporada 2 y 3 de la serie. El monstruo está basado en el espécimen Mind Flyers, en español “El Azotamentes”, una criatura del juego “Calabozos y Dragones”, que controla la mente de las personas tal como lo hace el monstruo en la serie. El monstruo es una criatura gigantesca con forma de araña del Mundo del Revés y está hecho de un tipo de niebla la cual usa para poseer víctimas.

D’Artagnan: comúnmente conocido como Dart, era una criatura originaria del Mundo del Revés que fue temporalmente mantenida como mascota por Dustin Henderson. Es un cuadrúpedo que tiene similitudes con “El Monstruo” o también llamado Demogorgon y se encuentra en la etapa Frogogorgon. El nombre D’Artagnan significa “de Artagnan” en francés, siendo Artagnan una ciudad en el suroeste de Francia. Además, es el nombre del personaje literario - un aspirante a mosquetero - de la famosa novela Los tres mosqueteros (1884) de Alexandre Dumas.

Otros monstruos famosos de la ficción

Basilisco: es el temible monstruo de la saga de la película Harry Potter, que se encuentra oculto en la Cámara Secreta y con su veneno letal se pueden destruir los Horrocruxes creados por Lord Voldemort. El Basilisco, en la mitología griega, era un ser fabuloso que se describe como una serpiente gigante cargada de veneno letal y que podía matar con la simple mirada, lo consideraban el rey de las serpientes. Posteriormente se lo ha representado de diversas maneras siempre con características reptilianas.

Banshees: una Banshee era el boggart - criatura que toma la forma de lo más temido por una persona- de Seamus Finnigan en Harry Potter y también están representadas en Teen Wolf, como chicas con poderes sobrenaturales. Las Banshees pertenecen a la mitología celta, donde son hadas malvadas con rasgos femeninos cambiantes. El origen de su nombre es el resultado de la anglización de “bænʃiː”, del irlandés “bean si”, que significa “mujer de los túmulos” o “mujer de paz”- y forman parte del folclore irlandés desde el siglo VIII. Las Banshees son espíritus femeninos, habitantes del campo irlandés que, según la leyenda, se aparecen a una persona para anunciar con sus llantos o gritos la muerte de un pariente cercano. Son consideradas verdes hadas, mensajeras del otro mundo y presagios de la muerte.

Kikimora: En el primer episodio de la serie The Witcher, el cazador de monstruos Geralt de Rivia mata a una kikimora, una araña de tamaño gigante que infesta el pantano. El nombre del monstruo deriva de una de las principales criaturas de la mitología eslava. Si el “domovoj” es el protector del hogar doméstico, la kikimora es, de hecho, su contraparte femenina malvada como lo confirma su etimología - el sufijo “mora” derivaría del protoeslavo “morà” que significa “pesadilla, espíritu nocturno”-. Desempeñando el papel de antagonista en numerosos cuentos de hadas y anécdotas, los kikimories son conocidos por perturbar el sueño de sus víctimas de diversas formas, desde las más inofensivas - arrojando objetos, juegos, silbidos y cánticos - hasta las más terribles - gritos, llantos o matando -.

Batibat: Es un demonio nocturno femenino nativo de Filipinas, cuyo nombre significa “pesadilla”. Aparece en la primera temporada de la nueva versión de terror Las terroríficas aventuras de Sabrina, aunque con una forma endulzada en comparación con la tradición, donde normalmente toma la forma de una mujer gigante capaz de inducir enfermedades mortales llamadas “bangungot”. El batibat toma la forma de un antiguo espíritu femenino arborícola, grotescamente obeso. Por lo general, entran en contacto con los humanos cuando los árboles en los que residen se talan y se quedan sin hogar, especialmente cuando su árbol se convierte en madera para uso de las personas, como un poste de apoyo para una casa, esto determina la pena de muerte de los culpables desprevenidos.

¿Cuándo se estrena la cuarta temporada de Stranger Things ?

La temporada 4 de Stranger Things se estrenará en dos tandas de episodios. La primera llegará a Netflix el 27 de mayo, mientras que el estreno de la segunda parte en la plataforma tendrá lugar el 1 de julio.

Lo que se ha filtrado de esta nueva temporada es que han pasado seis meses desde que Once, Will, Mike, Lucas, Dustin y Max, protagonizaran la batalla en el centro comercial Starcourt. Ahora, tras la pérdida de Hooper, Once se ha marchado a California junto a los Byers, sin embargo, las criaturas del Mundo del Revés siguen latentes esperando el momento perfecto para salir de nuevo y amenazar al mundo. En esta cuarta temporada surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que si el grupo de amigos consigue resolverla, podría suponer el verdadero final del Mundo del Revés.

