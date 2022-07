Millie Bobby Brown critica ‘Stranger Things’ y sus creadores le responden

‘Stranger Things’ se ha convertido en una de las series más populares de Netflix, luego de tres años de ausencia y tener a sus fans con ansias de saber qué pasará en la trama, este año regresó con una nueva temporada dividida en dos partes, la primera estrenada en mayo y la segunda con dos episodios extensos estrenados en julio.

Parece que el recibimiento en general de la serie adolescente ha sido muy bueno, aunque algunas personas han criticado la extensión de ciertos capítulos, muchos ya se han devorado la entrega total y tienen múltiples preguntas sobre cómo será el desenlace.

Curiosamente, el elenco tiene algunos cuestionamientos sobre la historia, específicamente, su protagonista, Millie Bobby Brown (Eleven), fue entrevistada en compañía de su colega, Noah Schnapp, por The Wrap y les preguntaron sobre qué quisieran para la quinta y última temporada.

Schnapp, que hace de Will, mencionó que los creadores de Stranger Things, los hermanos Matt y Ross Duffer, “necesitan matar” a varios personajes, lo que más llamó la atención fue que su compañera estuvo completamente de acuerdo e hizo la siguiente sugerencia:

“Es demasiado grande (el elenco). Anoche ni siquiera pudimos hacer una foto de grupo porque éramos como 50 personas. Yo decía: ‘Tienen que empezar a matar a gente’. Los hermanos Duffer son dos sensibles Sallies que no quieren matar a nadie. Tenemos que ser ‘Game of Thrones’, necesitamos tener su mentalidad”.

Brown incluso sugirió que mataran a su personaje, aunque también añadió: “intentaron matar a David (Harbour) y lo trajeron de vuelta. Es ridículo”.

Los creadores de Stranger Things le responden a Brown

Las divertidas declaraciones de Millie Bobby Brown llegaron a oídos de los hermanos Duffer y no dudaron en responder las sugerencias sobre las muertes que, según la actriz, necesita la serie. Los creadores se pronunciaron en el podcast Happy Sad Confused y respondieron así:

“(Millie) Dijo que éramos ‘sensibles’. Es divertidísima. Créenos, hemos explorado todas las opciones en la sala de escritura. Solo como una completa hipótesis, si matas a Mike (Finn Wolfhard), es como… eso es deprimente… no somos ‘Game of Thrones’. Esto es Hawkins, no es Westeros. La serie deja de ser ‘Stranger Things’, porque hay que tratarla de forma realista, ¿no? Así que incluso cuando Barb muere, hay dos temporadas para lidiar con eso, así que imagina: ¿es algo que nos interesa explorar o no?”, expresó Matt Duffer.

Los hermanos mencionaron que todavía no han terminado el guion de la temporada final de Stranger Things, aunque sí tienen una idea de lo que quieren, de hecho, Matt expresó: “Estoy seguro de que muchas cosas van a cambiar”.

