Thor Love and Thunder: El sacrificio de Chris Hemsworth al besar a Nathalie Porman

‘Thor: Love and Thunder’ es la película que muchos fans del universo Marvel estaban esperando, finalmente estrenó hace unos días y ya ha generado varios comentarios, mientras tanto, sus protagonistas, Natalie Portman y Chris Hemsworth, por su parte, también han ido revelando ciertos detalles curiosos alrededor de la producción.

Recientemente, la actriz habló con una emisora británica sobre un acto de compañerismo protagonizado por el australiano, para ser más precisos, algo que él hacía antes de tener que besarla en una escena de la película.

Resulta que la originaria de Israel es vegana desde hace varios años, mientras que el actor tiene una dieta bastante estricta en la que debe comer carne diez veces al día para mantener la musculatura que tanto le caracteriza.

Sin embargo, para grabar la romántica escena del beso, Chris Hemsworth decidió saltarse la dieta: “El día que teníamos una escena de beso, no comía carne esa mañana porque soy vegana. Y él come carne como cada media hora. No es algo que me enfade o que me importe, pero él estaba siendo atento. ¡Fue tan considerado!”.

De acuerdo con Luke Zocchi, el entrenador del intérprete de Thor, para que pueda mantener tremendos músculos necesita de alrededor de 4.500 calorías diarias, asimismo, debe hacer una rutina de entrenamiento bastante específica e intensa.

Mientras que Natalie Portman, en una entrevista para The Sunday Times, reveló que tuvo que volverse más esbelta por 10 meses exclusivamente para esta película: “Es muy inusual y maravilloso que te encarguen hacerte más grande siendo una mujer”.

Natalie Portman tuvo que verse más alta en ‘Thor: Love and Thunder’

En una reciente entrevista con la revista Variety, Natalie Portman confesó que Marvel le construyó una plataforma elevada para caminar durante la producción y así pareciera que su estatura está más cerca a la de su protagonista, Chris Hemsworth, que mide 1.90.

“Ensayamos la escena, ellos habían visto el camino y luego construyeron un pasillo que era como un pie por encima del piso o lo que fuera, yo caminaba sobre eso”, expresó la protagonista de ‘Black Swan’.

En la más reciente entrega de Thor, además de Portman y el australiano, el elenco también está conformada por actores de la talla de Christian Bale, Tessa Thompson, Russel Crowe y Taika Waititi, que además es el director de la cinta.