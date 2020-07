La librería estadounidense Left Bank, reconocida por haber organizados clubes de lectura de la saga, se sumó al rechazo que provocó un trino de J.K Rowling.

“Las verdaderas mujeres son las que menstrúan”, expresó la británica en Twitter. Su trino la tiene contra las cuerdas, al punto que los actores Emma Watson y Daniel Radcliffe, famosos por protagonizar las películas de Harry Potter, respaldaron públicamente a las mujeres trans.

Otro que expresó su opinión fue el legendario Stephen King, que fue etiquetado por Rowling en el siguiente elogio: “Siempre he admirado a Stephen King, pero mi amor por él ha alcanzado una nueva altura. Es mucho más fácil para los hombres ignorar las preocupaciones de las mujeres o menospreciarlas, pero nunca olvidaré a los que se pusieron en pie cuando no era necesario. Gracias Stephen”.

Debajo del trino, un desconocido seguidor le preguntó al prolífico norteamericano su opinión frente a la comunidad transexual, haciendo referencia a la polémica posición de la británica Rowling. El autor de It, Carrie y Apocalipsis le respondió “Las mujeres trans son mujeres”. De este modo se adhirió a la lluvia de críticas que ha recibido la responsable de una de las sagas más importantes de la literatura universal.

Rowling reaccionó borrando su oda a King y, de paso, alborotó una vez más el avispero. Sus controvertidas palabras siguieron traspasando fronteras. Llegó hasta la librería Left Bank, en St Louis, Misuri. En el estado de Mark Twain el dueño del comercio escribió un extenso comunicado en el que informa a la comunidad que no volverán a vender libros de Rowling.

“Los comentarios públicos de Rowling sobre las personas transgénero, en particular sobre las mujeres transgénero, son atroces, hirientes y deliberadamente ignorantes”, se lee en la carta publicada por Jarek Steele en sus redes sociales. “Como persona transgénero, personalmente estoy decepcionado, herido y cabreado. Me encantaron esos libros. Todavía me encantan las historias y los personajes, pero ahora ha contaminado lo que para nuestra familia y nuestra tienda fue una experiencia hermosa. Ya no nos sentimos cómodos dándole espacio en el estante mientras ella (Rowling) usa su amplia plataforma para burlarse de la humanidad de las mujeres trans”.

La determinación de la librería puede tener un efecto réplica en otros negocios que también ofrezcan libros firmados por una de las mentes más brillantes del género fantástico.